Nicht alles ist tiny hier: Die alte Gianni-Versace-Villa in Miami Beach hat zehn Suiten. Auch vom Stil her wird den meisten ein Baumhotel in Italien oder eine Pension mit vier Zimmern in der Schweiz besser gefallen. So oder so: Dieses Buch (Florian Siebeck: „Tiny Hotels. Kleine Quartiere für große Tage“. Prestel, 224 S., 30 Euro) bietet eine große Vielfalt an Kleinem. (Alfons Kaiser)