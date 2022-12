Lebensnotwendiges ist so teuer wie selten zuvor. Da bleibt weniger übrig für Geschenke zu Weihnachten. 299 Euro wollen die Deutschen nach Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in diesem Jahr im Durchschnitt ausgeben, 2021 waren es 325 Euro pro Person. Dabei zählt beim Schenken ohnehin am meisten die Geste, und die wird umso größer, wenn man sich beim Verpacken Mühe gibt. Antonia Hrastar ist Foto-Illustratorin und erschafft in ihrer Arbeit mit einfachen Gegenständen, die sie in der Natur oder im Haushalt sammelt, neue Welten. In ihrem Düsseldorfer Studio stapeln sich Kisten mit Objekten. In Ordnern sortiert sie eigens angefertigte Foto­grafien von Armen, Beinen, Augen. „Daran kann ich mich dann bedienen wie eine Chemikerin“, sagt sie. Die Verpackungsvorschläge der 34-Jährigen können aber auch Amateure umsetzen. Alles, was es für diese Ideen braucht, sind ein paar Gegenstände, die häufig in Schränken und Regalen herumliegen, und ein bisschen Zeit kurz vor Weihnachten. In wenigen Schritten hat man dann etwas selbst gebastelt, das jede Fertigverpackung toppt und vielleicht sogar ein Geschenk für sich sein kann.