Duftkerzen : Als Verlegenheitsgeschenk oder Selbstbelohnung?

Größe, Dekor, Duft – worauf bei Duftkerzen zu achten ist.

Cire Trudon – Sapin de Noel

Es gibt einen Geruch, der gehört zu Weihnachten, wie der Duft von Lebkuchen, Glühwein und ausgepusteten Streichhölzern: Der Geruch des Weihnachtsbaums. Das Parfumhaus Cire Trudon hat für die diesjährige Weihnachtsedition eine Kerze rausgebracht, die genau diesen Duft verströmen soll. Sie kommt in einem blattgoldverzierten Glas daher, verschönert mit Illustrationen des Briten Lawrence Mynott, der schon Pierre Bergés Bildband „Yves Saint Laurent: A Morrocan Passion“ illustrierte.

Das Glas zur Tannen-Kerze zieren Fragezeichen, Spielkarten oder ein Hase, der aus einem Zylinder klettert; wenig weihnachtlich, aber zusammen mit dem Duft der Kerze erinnert es vielleicht an das eine Weihnachten, bei dem man einen Zauberkasten geschenkt bekam und unter dem Christbaum an den ersten Tricks verzweifelte.

In einem großen Raum schafft es die Duftkreation tatsächlich, einen seltsamen Erinnerungsstrom heraufzubeschwören: der Weihnachtsbaum, die Lichter, die Aufregung kurz vor der Bescherung. Der Zaubertrick, den diese Kerze drauf hat, ist, dass sie eigentlich gar nicht so sehr nach Tanne riecht, wie sie vorgibt. Stattdessen dominiert eine geheimnisvolle Weihrauchnote, die in kleinen Räumen schnell nach dominantem Männerduschgel riechen kann.

„Sapin de Noel“ ist also eher was für große Wohnzimmer mit Platz für einen ausladenden Tannenbaum. Eine Kerze, die man sich am besten selbst schenkt, um die Vorfreude aufs Fest zu schüren und in Erinnerungen zu schwelgen.

Carrière Frères – „Pin de Sibérie et Bois Fumé“

Und nochmal grüne Tannendüfte, denn auch eine weitere französische Traditionsmarke hat sich den Nadelgehölzen verschrieben. Carrière Frères bietet mit „Pin de Sibérie et Bois Fumé“ (also sibirischer Kiefer und rauchigem Holz) eine Duftkerze an, die den Geruch von Holz in die Wohnung bringt, ohne dass man dafür einen Baum fällen muss. Als die Carrière-Brüder 1884 das Unternehmen in Frankreich gründeten, wollten sie das Kerzenhandwerk modernisieren.

Die industrielle Revolution stand vor der Tür, und die beiden Franzosen verbessertem die Techniken ihrer Vorfahren, sodass ihre Kerzen möglichst gefahrlos die Nacht über brennen konnten, sogenannte „Nachtlichter“. Ihre Innovationen erhielten Preise, die Kerzenmacher belieferten schon bald die Basilika Sacre-Coeur von Paris.

Heute entstehen die Kerzen der Marke in einer Manufaktur in der Normandie, wobei laut Herstellerangaben jede Duftkerze mit einem auf ihre ätherischen Öle abgestimmten Docht ausgestattet wird, um ein optimales Duft- und Brennergebnis zu erzielen. Das Resultat rußt nicht, und bringt frischen Nadelgeruch in die Wohnung, der nicht aufdringlich ist. Ein perfektes Geschenk für ordnungsliebende Verwandte, die den Tannengeruch lieben, sich aber sonst an jeder fallenden Nadel stören.

Diptyque – Map of the stars

Nochmal Tanne: Diptyque hat für die lauen Winternächte 2022 ein Dreigestirn an Duftkerzen in petto. Die erste: „Sapin“. Die Tanne von Diptyque riecht ganz anders als die von Cire Trudon, frischer, weniger rauchig und geheimnisvoll. Das durchsichtige Glas ist auch weniger edel gestaltet: Es ist lediglich mit goldenen und weißen Sternen bedruckt. Brennt die Kerze, verteilt sie einen warmen, holzigen Duft im Raum, der ehrlich gesagt wenig an Tanne erinnert und mehr an das extravagante Parfum einer entfernten Verwandten, die Heiligabend vor der Bescherung immer nur vorbeischaut, um ein paar Geschenke abzuladen und dann weiter zu anderen Verwandten zu rauschen, wahrscheinlich der Familie ihres zweiten Ehemannes, bei der sie sich sehr viel besser aufgehoben fühlt.