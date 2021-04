Schminkvorlieben der Gen Z : Jugend forscht

Millennials und die Vorgänger-Generationen müssen sich nichts vormachen: Die Generation Z hat im Hinblick auf den Look eine harte Schule durchlaufen, mit Schritt-für-Schritt-Youtube-Tutorials und Instagram-Videos von Influencern, die jahrelang vorgeschminkt haben. Klar, nicht alle, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden, sind – um halbwegs im Thema zu bleiben – über einen Kamm zu scheren. Zu dieser Generation mögen sogar überdurchschnittlich viele gehören, die auf Einkaufstouren bewusst verzichten und auch so aussehen wollen. Aber andere legen eben doch Wert auf ein aufwendiges Make-up. Die Augenbrauen sind on fleek, Konturen sind nicht mehr etwas genetisch Gegebenes, sondern lassen sich zum Beispiel mit dem Mineral Baked Bronzer von Il Makiage (mittig rechts) optisch ins Gesicht tönen.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Überhaupt der Teint, eine Wissenschaft für sich: Zwischen Stirn und Kinn braucht es Highlighter (Il Makiage, unten links), Abdeckcreme wie den Airbrush Concealer von Hourglass (oben rechts und unten rechts außen), Foundation (Il Makiage, mittig links und unten rechts) und BB-Stick (Erborian, oben). Viele dieser Marken sind dabei nicht viel älter als ihre Stammkundinnen. Hourglass und Erborian zum Beispiel gehören den Jahrgängen 2004 und 2007 an. Und Il Makiage gibt es erst seit vergangenem Jahr in Deutschland zu kaufen. Das erinnert an Nars und Mac, zwei Millennial-Marken, die man sich lange aus New York oder London mitbringen lassen musste, bis endlich auch Douglas sie ins Sortiment aufnahm.

Natürlich sind die Schminkvorlieben der Jüngeren nicht nur schönzureden. Man kann schon fragen: Was muss mit Hilfe von Concealer genau versteckt werden? Braucht es den zarten Glow eines Highlighter-Produkts für die eigene Wertschätzung? Andererseits sind die Schminkwerkzeuge der Generation Z für alle Älteren eine Riesenchance. Sie könnten endlich das erreichen, was als Heiliger Gral der Schönheit gehandelt wird: sich jünger zu fühlen.