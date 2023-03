Was steckt in den Geschenktüten für die Oscarnominierten?

Wer schon mal eine Geschenktüte bekommen hat weiß, worüber man sich meist freuen kann: eine Handcreme, eine Schokoladentafel oder ein Kettchen. Nicht so bei den Academy Awards: Wie jedes Jahr erhalten auch die diesjährigen Oscarnominierten sogenannte „Gift Bags“. Aber wer in Hollywood schon zu den erfolgreichsten gehört, dem muss man schon etwas Außergewöhnliches schenken. Passenderweise heißen die Geschenktüten „Everyone Wins“ – ein Trostpreis vorab sozusagen, falls es diesmal nicht klappen sollte.

Ein Trostpreis, der es in sich hat

Wobei es der Trostpreis in sich hat: Neben Snacks für Normalsterbliche (Popcorn und Shokupan, ein beliebtes japanisches Milchbrot), dem stets benötigten Alkohol (darunter Wein und Tequila) und den obligatorischen Wellnessprodukten (Baderitualset, essbares Massageöl), befinden sich dieses Jahr wieder Gutscheine in dem Tütchen – im Wert von, so schätzt es das Magazin „Forbes“, 126.000 US-Dollar.

Zum Beispiel können die Nominierten nach dem Stress der Oscarverleihung einen kostenlosen Urlaub in Italien verbringen und sich davon danach auf einem Landgut in Kanada erholen. Wenn sich dennoch Falten sehen lassen, können sie ihr Gesicht bei einem berühmten New Yorker Schönheitschirurgen kostenlos verjüngen lassen. Und dann, ganz kostenlos, erfahren, wie es in ihrem Leben weitergeht: Bei einer schamanischen Lesung einer berühmten Lebenscoachin.

Wenn sie sich daraufhin entscheiden sollten, etwas verändern zu wollen, steht für sie ein Unternehmen bereit, das ihre Villa für sie renoviert – ohne sich dabei in Unkosten zu stürzen, versteht sich.

Damit der Sinn für Ungerechtigkeit dabei aber nicht einschläft, liegt noch ein Reisekissen der Tierschutzorganisation PETA bei. Auf dem prangt „Stop Monkey Imports to Labs“ („Stoppt die Einfuhr von Affen in Labore“); zu welchem Satz ließe sich schöner erwachen.

Keine Geschenke, sondern Werbung

Die Geschenktüten werden seit 1999 von der Marketingfirma Distinctive Assets zusammengestellt, die sich auch um Preisverleihungen wie die Grammys oder BET Awards kümmert. Lash Fary, Gründerin von Distinctive Assets, erklärte gegenüber dem Nachrichtensender CBS, dass der Wert der Geschenktüten jedoch „weder unser Fokus noch unser Ziel ist“. Genau genommen sind die Geschenke nämlich gar keine: Sondern lediglich eine Marketing-Tool, die sogenannten „A-Lister“ (also Erfolgreichsten unter den Schauspielern) mit gewissen Produkten zu assoziieren – sodass diese wiederum kostenlos Werbung für beispielsweise einen Plastischen Chirurgen, eine Schamanin oder einen Reiseort machen. Quid pro quo.

Wem die Tüte nicht reicht, konnte sich übrigens vorab in eine sogenannte „Geschenksuite“ in einem Luxushotel einchecken lassen. Dort warteten wieder Reisegutscheine (nach Thailand, Island oder Französisch-Polynesien), Gesichtsbehandlungen, Schals, Schmuck, Parfüm und Bettwäsche auf sie. Für „einige Ausgewählte“ gab es aber darüber hinaus sogar eine Knochenmark- und Stammzelleninjektion im Wert von 20.000 US-Dollar. Man fragt sich, nach welche Kriterien diese besonders Beschenkten wohl ausgewählt wurden – und ob sie sich damit auch als Gewinner fühlen.