Hund, Katze, Kind : Was man als Familie bei Haustieren beachten muss

Was man als Familie bei Haustieren beachten muss

Mama, ich will einen Hund haben! Papa, kaufst du mir ein Meerschweinchen? Bitte, bitte, bitte! Ich gehe auch immer Gassi! Und mache immer den Käfig sauber!

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. F.A.Z.

Corona mäht Familien mit Kontaktverbot nieder. Beschäftigung und etwas zum Kuscheln muss her. Seuchenermattete Eltern, die sich jahrelang gegen die Anschaffung eines Haustiers gewehrt haben, knicken jetzt ein und werden im Internet, bei Züchtern oder in Tierheimen fündig. Ein Hund lässt sich doch mit Homeoffice vereinbaren?! Wenn das Leben weiter heruntergefahren wird und Corona-Cocooning den Herbst-Blues befeuert, dann schnurrt daheim wenigstens eine Katze. Tierschützer beobachten diese neu beflügelte Tierliebe allerdings skeptisch: Schön, dass die Anfragen bei den meisten der rund 520 Tierheime in Deutschland gestiegen sind. Nicht schön, dass viele dieser euphorisch adoptierten Tiere nach kurzer Zeit zurückgebracht oder ausgesetzt werden und es sich ausgekuschelt hat.