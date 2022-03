Kinder und Haustiere : Warum wir uns gegen einen Hund entschieden haben

Als der Kindheitstraum vom eigenen Tier für mich endlich Wirklichkeit wurde, hatte ich schon lange nicht mehr darum gebettelt. Viel Zeit lag zwischen meiner ersten kindlichen Sehnsucht nach einem Haustier und dem Tag, als zwei stattliche Kater aus dem Tierheim bei uns einzogen. Um genau zu sein: 40 Jahre. Und der Traum ging nicht einfach wundersam in Erfüllung, so wie man sich das als Kind immer vorstellt; vielmehr erfüllte ich ihn mir selbst – als Mutter von zwei Kindern, die jetzt genau in dem Alter waren, in dem ich einst angefangen hatte, mir ein Haustier zu wünschen.

Ich fand Tiere schon immer faszinierend. Als Kind wollte ich Tierfilmerin oder Verhaltensforscherin werden. Mein riesengroßer Wunsch nach einem Hund scheiterte jedoch immer wieder an der Vernunft meiner Eltern. Wir lebten in einer Etagenwohnung, und meine Mutter erklärte mir jahrelang, dass ein Hund besser in einem Haus mit Garten aufgehoben sei. Außerdem wollte sie sich nicht all die Arbeit und das Gassigehen ans Bein binden. Meinen Beteuerungen, dass ich alles übernehmen würde, wurde nicht geglaubt. Als Kind hat man für solche Argumente ja nur taube Ohren, aber rückblickend kann ich meine Mutter sehr gut verstehen.