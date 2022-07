Nachhaltigkeit : Warum sich ein Besuch im Repair-Café lohnt

In einem Hof in Düsseldorf sammeln sich die Fahrräder, oben in der zweiten Etage des angrenzenden Gebäudes stehen die Besucher Schlange. Läuft man an dieser vorbei betritt man einen großen, hellen Raum, der im modernen Industriestil daherkommt.

Die offene Küche wird von Glasfenstern umrahmt, an den Betonwänden dienen Garagentore als Türen zu angrenzenden Räumen und im Lounge-Bereich hängt eine Schaukel. Ein Repair-Café stellen sich die meisten Menschen vermutlich anders vor.

Ein anderer Umgang

Einmal im Monat kann jeder etwas vorbeibringen, das repariert werden muss, und es gemeinsam mit einem Helfer wieder auf Vordermann bringen – begleitet von Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen. Die Veranstaltung des GarageLab-Vereins finanziert sich rein durch Spenden. Bezahlen müssen die Besucher sonst nichts.

Dass man sich dort direkt wohl fühlt, liegt aber nicht ausschließlich am Design. Es liegt vor allen an den Menschen, die jeden Besucher mit einem strahlenden Blick und einer Begeisterung für ihr Projekt empfangen, die seinesgleichen sucht. Die ehrenamtlichen Helfer sind alt wie jung und üben abseits des Repair-Cafés die verschiedensten Berufe aus: vom Manager über Techniker bis hin zum Künstler. Sie alle eint jedoch eines: die Leidenschaft für Handwerkliches.

„Meistens reparieren wir richtige Familienschätzchen. Opas Radio, alte Spieluhren oder die von einem Kind heißgeliebte Schlumpf-Figur, auf der der Hut nicht mehr hält“, erzählt Markus Lezaun aus dem Vorstand des Vereins. „Wir hatten auch schon Modellflugzeuge mit über zwei Metern Spannweite. Oder ein Kaffeeservice, das einer alten Dame in Gänze vor die Füße gefallen ist. Wir haben hier wirklich schon alles gesehen.“ Die einzige Ausnahme: Großgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen sind tabu. Durch den gemeinnützigen Verein, der den Menschen digitale und handwerkliche Technik näherbringen will, sind die Möglichkeiten des Repair-Cafés besonders groß. Da die Helfer verschiedene Hintergründe und Interessen mitbringen, ist für fast jedes Fachgebiet jemand vor Ort. Sie können auf die zahlreichen Werkstätten im Haus zurückgreifen und so beispielsweise Ersatzteile in 3D-Druckern selbst herstellen, die anderweitig nur schwer zu besorgen sind.

Das Wichtigste ist den Beteiligten aber – neben der gemeinsamen Umsetzung – einen neuen Umgang mit den Dingen zu vermitteln, die man besitzt. „Die Leute denken öfter über das Reparieren nach, wenn sie einmal hier waren“, so Lezaun. Etwas selbst repariert zu haben, hinterlasse einfach ein anderes Gefühl als ein Neukauf.

Für viele Menschen ist die schnelle Lösung, wenn ihr Toaster streikt oder die Kopfhörer rauschen: weg damit! Fast alles kann man schnell online neu kaufen, geliefert wird dann manchmal schon am nächsten Morgen. Aber was für uns praktisch ist, ist für die Umwelt gar nicht gut. Jeder Deutsche produziert jährlich über 19 Kilogramm Elektroschrott. Ein Großteil davon wäre vermutlich vermeidbar, wenn wir mit ungeliebten oder defekten Dingen anders umgingen. Die Stadt Leipzig testet deshalb seit einigen Wochen ein Pilotprojekt, das dem Massen-Wegschmiss entgegenwirken soll: den Reparaturbonus.

Bei ausgewählten Betrieben erhalten Leipziger nun 50 Prozent Rabatt auf ihre Reparatur bis zu einem Maximalbetrag von 100 Euro. Dieser gilt nicht nur für Elektrogeräte, sondern auch für Fahrräder, Textil- und Lederwaren wie beispielsweise Schuhe. Das Angebot wurde so gut angenommen, dass bereits nach nur zehn Tagen das gesamte Budget verbraucht war. Das Land Sachsen gab daraufhin weitere 22.500 Euro frei und verdreifachte damit die Gelder für das Projekt.

Die Hoffnung: Die Möglichkeit einer Reparatur wieder in das Bewusstsein der Menschen zu holen. Die Reparatur beim Fachmann ist jedoch nicht die einzige Alternative zur Mülltonne. Wenn Pullover, Mikrowelle und Co. noch nicht kaputt, sondern einfach nur ungewollt sind, kann man sie verkaufen oder einfach verschenken. So findet vielleicht jemand anderes genau das, was er sucht, ohne es neu kaufen zu müssen. Flohmärkte, Tauschpartys und Second-Hand-Geschäfte gibt es mittlerweile zuhauf, online sowie offline.

Mieten, leihen, reparieren

Viel besser wäre aber noch: den eigenen Konsum überdenken. Muss ich das Ballkleid oder die Tischkreissäge wirklich kaufen, auch wenn beides nach einmaliger Nutzung vermutlich im Schrank verstaubt? Viele Dinge kann man heutzutage einfach mieten oder ausleihen, sogar Kleidung. Alternativ kann man sich bemühen, möglichst nachhaltig zu konsumieren. Qualität vor Quantität und diese bewahren durch Pflege und eventuelle Reparaturen.

Das Repair-Café kommt offenbar gut an: Der Andrang ist so groß, dass die Betreiber einen Zwei-Wochen-Rhythmus in Betracht ziehen. Lezaun will bei der Wirkung aber realistisch bleiben: „In einer Großstadt wie Düsseldorf ist das trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein”, sagt er. „Um wirklich etwas zu verändern, müsste das ganz andere Dimensionen haben – das können wir allein gar nicht umsetzen.“

Ein weiterer Schritt könnten Projekte wie der Reparaturbonus in Leipzig sein, der die Menschen zur Reparatur animiert und so gleichzeitig die entsprechenden Betriebe fördert. Auch dieser kommt bei den Anwohnern gut an. So gut, dass selbst die zusätzlichen Gelder vermutlich bald schon aufgebraucht sind, wie Susanna Zohl, Pressesprecherin der Stadtreinigung Leipzig, erklärt. Die beteiligten Betriebe bestätigen eine hohe Nachfrage und einen großen Zuwachs an Kunden durch den Reparaturbonus. Kunden, die ihre Geräte sonst vermutlich weggeworfen hätten.