Allen Nachrufen der letzten Jahre zum Trotz: Das Kino lebt. Infektionen, Internet und Inflation waren die Sargnägel, an denen Feuilletonisten und Cineasten ihre Abgesänge aufhängten. Jetzt bricht ausgerechnet „Barbie“, ein Film über eine Puppe für Kinder, Rekord um Rekord und zuletzt die Glas­decke von einer Milliarde Dollar Umsatz an der Kinokasse. Auch knapp einen Monat nach Kinostart zeigen manche Kinos den Film drei-, vier- oder fünfmal am Tag, immer noch ist die dominante Farbe in den Sälen ein grelles Pink. Hat Regisseurin Greta Gerwig mit ihrem bunten Blockbuster die Schwarzmaler Lügen gestraft?

Allzu lange hielt die rosarote Idylle nicht. Im Jahr 2023 kommt wohl kein kulturelles Phänomen mehr ohne einen Schreiwettbewerb im Internet aus. In den sozialen Netzwerken attestierten Nutzer dem Film Männerfeindlichkeit. Der rechte US-Kommentator Ben Shapiro verbrannte nach seinem Kinobesuch gar eine Barbie mit ihrem Ken und ihrem Cabriolet in einem Mülleimer. Ist der voraussichtlich erfolgreichste Film des Jahres wirklich nur für Frauen?

„Ich fand die Idee spannend“

Am Anfang seien es tatsächlich meist junge Frauen gewesen, die sich in pinken Kostümen anstellten, erzählt die Kassiererin eines Kinos in Frankfurt. Mittlerweile kämen aber auch viele Männergruppen, Freunde, Väter mit ihren Söhnen. Je länger der Film laufe, desto mehr Männer würden es. Was sagen die denn zu dem Film, der sie scheinbar angreift?

Fragt man Männer nach ihrem „Barbie“-Besuch, so lautet die Antwort: viel Gutes. „Wir hatten Spaß“, sagt zum Beispiel Nicolai Humphreys. Er steht am Montagabend mit seinen Freunden Benjamin Hildebrandt und Alexander Siegmund vor dem Cinestar Metropolis in Frankfurt. „Ich war etwas erstaunt, dass wir die Einzigen waren, die laut gelacht haben.“ Die drei sind Anfang bis Mitte 30, alle haben Kinder. Wie kamen sie darauf, sich einen Film über eine Spielzeugpuppe anzusehen? „Ich fand die Idee spannend und wollte sehen, wie das künstlerisch umgesetzt wird“, sagt Hildebrandt. „Ich glaube nicht, dass das nur ein Film für Frauen ist.“

Humphreys findet den Film sogar lehrreich: „Ich will, dass meine Kinder den Film sehen.“ Er selbst besaß als Junge zwar keine Barbie, dafür seine Schwester. „Ich hatte einen Action-Man. Ich kann mich noch erinnern, dass wir die beiden gegeneinander haben kämpfen lassen.“ Es scheint nicht so, als fühlten die drei Freunde sich von dem Film angegriffen. „Der Film zeigt einfach, wie schwer es ist, den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Für beide Geschlechter, für Frauen manchmal ein Stück weit mehr“, sagt Hildebrandt. „Als Männer im 21. Jahrhundert wissen wir diese Dinge eigentlich“, ergänzt Humphreys, aber es sei gut gewesen, „das noch mal vor Augen geführt zu bekommen“.

Lange Zeit waren Superhelden-filme Garanten für gute Ergebnisse an der Kinokasse. Für Frauen war es kein Problem, sich anzuschauen, wie Muskelmänner in bunten Kostümen die Welt retteten. Dass sich nun auch Männer in Scharen einen so eindeutig weiblich konnotierten Film ansehen, ohne zu fürchten, als schwach oder unmännlich zu gelten, könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich ein Standard verschoben hat. Und vielleicht auch eines dafür, dass die Kulturkämpfe im Internet mit der wirklichen Welt wenig zu tun haben.