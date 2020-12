Der Dackel boomt : Ein Hund unserer Zeit

Aktualisiert am

Den Kopf hängen zu lassen, das kommt für ihn nicht in Frage, schon wegen seiner kurzen Beine. Deshalb scheint der Dackel eine Antwort auf die Fragen der Gegenwart zu sein. Oder ist dieses Tier nur ein Selbstüberschätzer?

Noch längst nicht am Ende: Der Dackel boomt, natürlich, und der nächste Modehund kommt bestimmt. Aber der Dackel wird bleiben. Bild: Sebastian Arlt/laif

Im Jahr 2010 schlug Friedrich Schmidt in einem ganzseitigen Artikel auf der Seite drei der F.A.Z. Alarm: Der deutsche Dackel liege am Boden. Unser geschätzter Kollege, mittlerweile als Moskau-Korrespondent mit größeren Hunden befasst, berichtete damals von „bitteren Jahren für den Dackel“ und „dramatischen Einbrüchen“ der Welpenstatistik. Als einen der Gründe machte er den „liberalen Zeitgeist“ aus. Dem Dackel hafte die konservative „Aura der Wirtschaftswunderjahre“ an.

Zehn Jahre später hat sich die Lage gottlob gewandelt. Der Dackel ist zurück auf Deutschlands Gehsteigen. Coram publico wetzt er durch Parks und Gärten. Dort hinten auf der Wiese jagt schon der erste einem kleinen Ball hinterher. Fonsi wohnt mit seinem Herrchen Alexander Walser in München, seine tägliche Nachmittagsrunde führt am Trainingszentrum des FC Bayern vorbei. Sieben Monate alt, ist er noch in der Erziehungsphase. Der Zwergdackel – die Mutter Rauhaar, der Papa Kurzhaar – verlangt schon, dass das Herrchen den Ball wirft. Fonsi rennt auch meistens hinterher, jedoch: Er bringt den Ball noch nicht immer zurück. Dann gibt es kein Leckerli.