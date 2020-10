Wen wählen die Promis? : Laufsteg zum Briefkasten

Aktualisiert am

Stefani Germanotta, besser bekannt als Lady Gaga, steigt aus einem schicken Sportwagen mit Flügeltüren und schreitet auf XXL-Plateau-Absätzen drauflos. Ihr Ziel ist nicht etwa ein roter Teppich, sondern ein Briefkasten: Die Sängerin wirft einen Brief ein und posiert anschließend lässig neben dem Kasten. Auf ihrem Over-Size-Pullover prangt ein „I voted“-Sticker – Lady Gaga hat so eben ihre Wahlunterlagen eingeworfen, festgehalten auf Video.

Es ist der neueste Promi-Trend in den sozialen Netzwerken: Die Inszenierung der eigenen Stimmabgabe, oftmals verbunden mit Aufrufen, an der anstehenden Präsidenten-Wahl in den Vereinigten Staaten teilzunehmen. Katy Perry schlendert im beigen Strickkleid und mit Sandalen zur vorzeitigen Stimmabgabe und zeigt sich anschließend mit einem riesigen „I voted“-Hut. Schauspielerin Jennifer Aniston hält es etwas legerer und posierte lediglich im blauen Jogginganzug vor Briefkasten. It-Girl Kylie Jenner verzichtete zwar bislang auf den Gang zur Post, rief aber aufmerksamkeitsträchtig unter einem Bikini-Foto zum Wählen auf – angeblich sollen die Zugriffszahlen auf der von ihr verlinkten Webseite zur Wählerregistrierung regelrecht explodiert sein.

Viele Stars und Sternchen teilen nicht nur, dass sie ihre Stimme abgegeben haben – sie verraten auch, für wen. Dass Prominente sich offen für (oder gegen) einen Kandidaten bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen aussprechen, ist nicht ungewöhnlich. Vor der Corona-Pandemie unterstützen manche ihren Favoriten auch gerne mal auf der Bühne bei Wahlkampfveranstaltungen, solche Bilder fallen in diesem Jahr natürlich aus. Jennifer Aniston verriet ihre Wahlentscheidung deshalb schlicht in ihrer Bildunterschrift: „Ich habe Joe Biden und Kamala Harris meine Stimme gegeben.“ Katy Perry postete bereits im August ein Foto mit Kamala Harris, und Lady Gaga teilt regelmäßig gegen Donald Trump aus und wirft ihm Rassismus und Sexismus vor.

Tatsächlich können die Demokraten in Hollywood meist auf mehr Unterstützung bauen als die Republikaner – der ganze Bundesstaat Kalifornien gilt als sichere Hochburg der Demokraten, wenn auch davon auszugehen ist, dass in diesem Milieu manch ein Trump-Wähler seine Ansichten lieber zurückhält. Aber wer hat sich wie geäußert – und wie sieht die Unterstützung aus? Ein kleiner Überblick.

Cookies für Biden

Wie Jennifer Aniston hat sich auch ihre Schauspielkollegin Alyssa Milano deutlich für Joe Biden ausgesprochen, sie unterstützt seine Kampagne auch finanziell, ebenso George Clooney. Sängerin Taylor Swift, insbesondere unter jungen Menschen einflussreich, zeigte sich auf Instagram mit einem großen Teller voll selbstgebackener „Biden Harris 2020“-Cookies und sprach mit dem „V-Magazine“ ausführlich über ihre Wahlentscheidung. Schauspieler Shia LaBeouf verzichtete auf große Worte und zeigte sich stattdessen mit einer „Biden“-Schutzmaske.