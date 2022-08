Wacken-Open-Air startet wieder : „Wir sind alle etwas nervös“

Herr Jensen, wie ist die Lage in Wacken? Sind nach drei Jahren Pause die ersten Festivalgäste schon angereist?

Na längst, die ersten sind schon am Sonntag und Montag gekommen. Die Hessen waren schon Anfang der Woche stark vertreten, und nicht nur das Personal, von dem wir aus der Gegend um Frankfurt ja immer viel haben, sondern auch normale Metalheads. Ja, und Schweizer sind auch schon viele da und überhaupt die Leute, die einen besonders weiten Weg haben. Ich würde sagen, am Mittwoch dürften wir bei 50 Prozent angelangt sein.

Wie viele Besucher werden insgesamt kommen?

Es werden gut 75.000 sein. Das Festival ist ja schon lange ausverkauft, wegen der Pandemie sind die Karten nie in den freien Verkauf gekommen, die meisten Fans haben einfach ihre Tickets von 2020 behalten und kommen jetzt mit zwei Jahren Verzögerung wieder nach Wacken.

Und wie ist die Stimmung – bei den Fans und vor allem bei Ihnen als Veranstalter des Festivals?

Bei uns ist die Stimmung natürlich gigantisch. Nach drei Jahren Zwangspause ist die Vorfreude riesig, und es ist auch ganz schön emotional, weil wir uns in dieser großen Metal-Familie alle so lange nicht mehr gesehen haben. Ja, und selbstverständlich sind wir auch alle etwas nervös, ob wir das alles wieder so gut hinkriegen wie früher. Es ist so ein bisschen wie eine alte Dampflok, die unfreiwillig zum Stehen gekommen ist und jetzt erst mal wieder in Fahrt kommen muss: Bis die Maschine richtig wieder angelaufen ist, hat es ordentlich gepfiffen und ge­knirscht, aber ich habe jetzt den Eindruck, dass es alles fast besser aussieht als sonst. Es gab im Team durchaus die Befürchtung und die Frage „Können wir das überhaupt noch?“, aber bis jetzt läuft das alles rund – sogar das Wetter spielt mit, und mit einigen Gewerken sind wir sogar vor dem Zeitplan. Man muss aber auch dazu sagen: Wir reden hier von Wacken. Das ist – wenn man die gesamte Branche betrachtet – schon eine besondere Situation. Wir haben hier nach 30 Jahren eine dermaßen große Identifikation mit dem Festival bei der Crew und bei all den Dienstleistern, die für uns arbeiten – das haben viele kleine und mittlere Veranstalter leider nicht. Die haben es jetzt viel schwerer und noch deutlich mehr mit Ausfällen, Absagen und Material- und Personalmangel zu kämpfen als wir. Und am Ende gilt das ja auch für viele Bands, die sich eine neue Crew zusammenstellen müssen.

Trifft Sie der Personalmangel, den es ja auch in der Veranstaltungsbranche gibt, denn nicht?

Doch, es ist schwierig. Wenn gute Leute fehlen, kann man die nicht so leicht ersetzen, Erfahrung kann man ebenso wenig kaufen wie Leidenschaft. Aber dank unserer Community, unserer Historie und unserer gewachsenen und engen Beziehungen zu unseren Dienstleistern haben wir da einen guten Stand. Da sind wir aber auch durchaus demütig und dankbar dafür, dass das so ist.

Erholt sich die Branche nach der Pandemie-Zwangspause?

Ich glaube schon, und ich habe die Hoffnung, dass das ganze Geschäft wieder in Fahrt kommt und die Leute vor allem auch wieder mehr Tickets für die vielen kleinen Konzerte kaufen, damit uns bei den Clubs nichts wegstirbt. Die großen Headliner-Tourneen und -Festivals wird es weiter geben, Sorgen muss man sich eher um die kleineren Veranstalter und Locations machen.

Hatten Sie, Ihr Partner Holger Hübner und Ihr Team, Phasen während der Pandemie, in denen Sie dachten: Das war’s jetzt, wir sind am Ende?

Na, wer Holger und mich kennt, der weiß, dass wir nicht aufgeben, ob das nun Sturheit oder Wahnsinn ist, aber das ist für uns einfach keine Option. Und wenn man ehrlich ist, dann ist Musik im weiteren und Heavy Metal im engeren Sinne unser Leben, dafür sind wir sehr dankbar, aber das heißt im Grunde auch, dass wir keine andere Wahl haben als weitermachen.

Aber zumindest finanziell muss Corona doch eine ziemliche Herausforderung gewesen sein.

Ja, natürlich. Wir haben alles versucht, um unsere Stammcrew zu halten, sprich Kurzarbeit und alle anderen Möglichkeiten, die es gab. Auf Deutsch: Wir haben versucht, die Kohle zusammenzuhalten und Ruhe zu bewahren. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht, aber im Großen und Ganzen sind wir ganz gut durch die Krise gekommen.

Und wie haben die Wackener diese schwere Zeit überstanden? Waren da nicht manche auch froh, dass im Sommer endlich mal Ruhe im Dorf war?

Nee, die sind alle froh, dass es endlich wieder losgeht. Wacken und Livemusik gehört mittlerweile zusammen, da gibt es keinen mehr, der das ablehnt. Dafür sind wir ja auch sehr dankbar und versuchen immer, dem Dorf etwas zurückzugeben.

Gibt es Neuerungen für die Fans in diesem Jahr?

Ja, wir haben für die Bühnen-Areale ein bisschen mehr Platz geschaffen und die beiden Bühnen, die bisher in einem großen Zirkuszelt untergebracht waren, nebeneinander unter freiem Himmel aufgebaut . . .

Als Reaktion auf Corona?

Das hat nachher auch eine Rolle gespielt, aber am Anfang stand die Überlegung, die Enge, die im Zelt bei manchen Bands herrschte, etwas zu mildern. Die Pandemie hat da dann sozusagen einen draufgesetzt, denn es gibt sicher eine Menge Leute, die es in diesen Zeiten nicht mehr ins Getümmel zieht.

In diesem Jahr wird auf dem Festival sogar ein „Tatort“ gedreht, und am Samstagmorgen um 11.11 Uhr spielen die Höhner – ist das noch Heavy Metal, oder ist Wacken jetzt endgültig im Mainstream angekommen?

Na ja, wenn wir jetzt so tun, als wären wir das kleine Underground-Festival, dann wäre das natürlich Bullshit. Ich will es mal so sagen, Wacken ist meiner Meinung nach immer noch das beste Metal-Festival, das es gibt, und du kannst, wenn du unbedingt die Vollbedienung willst, vier Tage lang nur Death Metal sehen und hören. Das wollen aber gar nicht alle, und das mit den Höhnern ist jetzt zum Beispiel Holgers Hommage an eine große deutsche Band. Der hat mit denen irgendwie Kümmel getrunken oder so und ist dabei auf die Idee gekommen. Ich bin mal gespannt. Das hat mit Ausverkauf oder Mainstream nichts zu tun.