50 Jahre „Let It Be“ : Lasst es gut sein

An die Beatles zu denken ist ja nie ganz verkehrt, weil das in der Regel die Laune hebt: gute Musik, gute Typen (natürlich auch mit dunklen Seiten, bei dem einen mehr, beim anderen weniger) und einfach eine gute Geschichte, wie sie von keiner anderen Band mehr erzählt werden wird, schon weil das Musikgeschäft sich drastisch verändert hat.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Die zu Ende gehende Dekade hat uns erfreulicherweise etliche Anlässe beschert, der Fab Four zu gedenken: 50. Jahrestag des ersten Auftritts als Beatles (2010); 50 Jahre erste Single „Love Me Do“ (2012); 50 Jahre „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“ (2017); 50 Jahre „Abbey Road“ (2019) und so weiter. Gerade die Jubiläen der Alben haben Fans wie Feuilletons so gebührend zelebriert, wie es sich gehört für Meisterwerke der Popgeschichte; die Sondereditionen von „Sgt. Pepper“ und von „Abbey Road“ landeten noch einmal an der Spitze der Charts ihrer britischen Heimat.