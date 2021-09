Diese Abkürzungen stehen für „People of Colour“, „Black and People of Colour“ sowie „Black, Indigenous and People of Colour“. Sie werden inzwischen auch in Deutschland verwendet, vor allem von Menschen, die besonders darauf bedacht sind, mit ihrer Wortwahl niemanden vor den Kopf zu stoßen. An der Abfolge dieser Abkürzungen zeigt sich ein Problem politisch korrekter Sprache: Sie altert extrem schnell. PoC, ein in den Sechzigern von den Black Panthers geprägter Begriff, galt so lange als optimale Bezeichnung für nichtweiße Menschen, bis jemand meinte, die Schwarzen (B) und später die Indigenen (I) innerhalb dieser Gruppe besonders sichtbar machen zu müssen. Was wohl als nächstes kommt?