Viola Davis in „The Woman King“ : Kriegerin und Kämpferin

Als vor vier Jahren die Comic-Verfilmung „Black Panther“ zu einem der erfolgreichsten Kinofilme der Geschichte wurde, gehörte zu den aufregendsten Details die Leibgarde des königlichen Titelhelden. Die Dora Milaje – starke schwarze Frauen, die für die Sicherheit des Herrschers verantwortlich waren und ihn auch auf weitere „Avengers“-Abenteuer begleiteten – erschienen wie die perfekte Verkörperung des Afrofuturismus, der die fiktive Welt von Wakanda zum Ereignis machte.

Was allerdings kaum jemand wusste: Dieses Heer weiblicher Streitkräfte war kein utopisches Szenario, sondern vielmehr ein direkter Verweis auf eine sehr reale Vergangenheit. Eine Armee wie die Dora Milaje gab es wirklich: Vom17. Jahrhundert an waren Frauen im Königreich Dahomey, dem heutigen Benin, als Jägerinnen und Leibwächterinnen im Einsatz, später auch als tatsächliche militärische Einheit. Die Agojie, wie die „Dahomey-Amazonen“ in der Landessprache genannt wurden, errangen für König Ghezo in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wichtige Erfolge für die Unabhängigkeit des westafrikanischen Landes. Nun ist ihnen mit „The Woman King“ erstmals ein ganzer Spielfilm gewidmet – am 13. Oktober kommt er ins Kino.

Kein Film wie jeder andere

Dass die außergewöhnliche Geschichte der Agojie jetzt auf der Leinwand erzählt wird, verdankt sich nicht dem Erfolg von „Black Panther“, sondern geht zurück auf eine Idee der Schauspielerin Maria Bello. Auf einer Reise nach Benin hatte sie erstmals von den weiblichen Kriegerinnen gehört. Und als sie kurz nach ihrer Rückkehr 2015 in Los Angeles für das National Women’s History Museum eine Laudatio auf ihre Kollegin Viola Davis halten musste, berichtete sie auf öffentlicher Bühne von ihrer Entdeckung. „Viola, du bist auch eine solche unerschrockene Kämpferin“, feierte sie ihre Freundin. „Wäre es nicht phantastisch, dich einmal in einer solchen Rolle zusehen?“ Das Publikum reagierte mit Begeisterung – und die Idee für den Film war geboren.

„The Woman King“, inszeniert von der Regisseurin Gina Prince-Bythewood, ist kein Film wie jeder andere, schon gar nicht für Viola Davis, die inzwischen mit der Serie „How to Get Away With Murder“ zum Weltstar wurde und für „Fences“ einen Oscar gewann. Gleich die erste Szene ruft im Publikum das Gefühl hervor, etwas Vergleichbares womöglich noch nie gesehen zu haben. Einige Männer des Mahi-Stamms sitzen da nachts am Rand ihres Dorfs um ein Lagerfeuer, als ein Geräusch sie aufschreckt. Doch es ist kein Raubtier, das sich dann majestätisch aus der Steppe und vor dem dunklen Nachthimmel erhebt, sondern Viola Davis als General Nanisca, mit ölig glänzender Haut und mit einer schweren Machete bewaffnet. Sie hat Dutzende weitere Kriegerinnen im Schlepptau, die unter lautem Kriegsgebrüll die Gefangenen der Mahi befreien und den Gegnern den Garaus machen.

„Gewusst über die Dahomey-Amazonen habe ich vor Marias Berichten eigentlich nichts. Und statt als unerschrockene würde ich mich oft eher als ziemlich müde Kämpferin beschreiben“, sagt Viola Davis – den Lippenstift ganz auf den leuchtend fuchsiafarbenen Hosenanzug abgestimmt – beim Interviewtermin in einem Hotel in West Hollywood im Sommer. Dass sie nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als Produzentin der gemeinsam mit Ehemann Julius Tennon betriebenen Firma JuVee Productions dieses ungewöhnliche Projekt unbedingt verwirklichen wollte, verstand sich dennoch von selbst.