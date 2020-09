Plattenspieler Beogram 4000 : Der dreht noch eine Runde

„Pre-loved“, so heißt es heute fast schon zärtlich, wenn es um gebrauchte Designerkleidung oder Möbel geht. Und pre-loved hat Konjunktur, denn wer Vintage kauft, bekommt nicht nur gutes Design günstiger. Gebrauchte Produkte sind auch nachhaltiger als neue, was vor allem jüngere Konsumenten schätzen. Sogar Hersteller haben keine Bedenken, sich selbst Konkurrenz zu machen und neben ihren neuen Produkten auch Vintageobjekte aus der eigenen Kollektion zu verkaufen.

Die finnische Möbelmarke Artek etwa unterhält zu diesem Zweck unter dem Namen „2nd Cycle“ in Helsinki einen eigenen Laden und darüber hinaus einen Onlineshop. Mit Bang&Olufsen steigt nun auch ein Hersteller von Unterhaltungselektronik in den Handel mit den schon einmal geliebten Dingen ein. Die designaffinen Dänen erwerben gebrauchte Originalprodukte und verkaufen sie unter dem Label „Classics“ weiter – generalüberholt und mit einem Technik-Upgrade.

Zeitlos und langlebig

Zum Designfestival „3 Days of Design“ vergangene Woche in Kopenhagen stellte B&O das Konzept erstmals vor. Den Anfang macht der legendäre Plattenspieler Beogram 4000, 1972 vom damaligen B&O-Chefdesigner Jacob Jensen entworfen und mit einem innovativen Tonarm ausgestattet. Typisch für das Design ist der Plattenteller aus schimmerndem Metall unter einer Haube aus Rauchglas. „Mit der Classics-Initiative wollen wir uns gegen den Newism wenden, das Bedürfnis, immer etwas Neues haben zu wollen“, sagt Mads Kogsgaard Hansen, Produktmanager bei B&O und verantwortlich für das Classics-Programm, bei der Präsentation in Kopenhagen. „Wir zeigen, wie zeitlos und langlebig unsere Produkte sind.“ Erste Exemplare des alt-neuen Beogram 4000 sollen noch in diesem Jahr erhältlich sein, das Angebot ist naturgemäß begrenzt und richtet sich wohl vor allem an Sammler und Hi-Fi-Liebhaber.

Vinylkultur trifft auf dänisches Design

Alle Geräte werden am Firmensitz im dänischen Struer von Hand zerlegt, gereinigt und restauriert. Abgenutzte Teile werden ausgetauscht, denn alle Classics sollen voll funktionstüchtig sein. Doch bei der Reparatur belassen es die dänischen Soundexperten nicht. „Das Problem mit der Langlebigkeit ist bei einer Audio-Marke offensichtlich die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung“, sagt Kogsgaard Hansen. „Deswegen haben viele ihr Smartphone lediglich zwei Jahre.“ Doch die Entwickler des Beogram 4000 hätten dieses Problem vorausgesehen und im Gehäuse Platz gelassen für eine technische Aktualisierung. Diesen Platz nutzt B&O jetzt, um den Plattenspieler auf den aktuellen Stand der Konnektivität zu bringen. Weitere technische Details verrät das Unternehmen erst im Oktober, wenn die generalüberholten Plattenspieler dann wirklich erhältlich sein werden. Auch der Preis wird dann bekannt gegeben, doch angesichts des Aufwands wird der wohl stattlich ausfallen. Dennoch dürfte „Classics“ ein Erfolg werden: Schließlich stellt B&O längst keine neuen Plattenspieler mehr her, und die Vinylkultur führt zwar ein Nischendasein, aber ein sehr lebendiges. Und dänisches Design ist ohnehin immer populär.