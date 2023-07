Laut einer aktuellen Umfrage haben 59 Prozent der Befragten im Urlaub schon einmal eigens ein Ausflugsziel ausgewählt, um Aufnahmen davon in sozialen Netzwerken zu teilen. Wie der Branchenverband Bitkom am Dienstag mitteilte, waren es unter den 16- bis 29-Jährigen sogar 71 Prozent und unter den Älteren ab 65 Jahren noch 44 Prozent.

Für die Erhebung wurden tausend Menschen ab 16 Jahren befragt, darunter 615, die generell in den Urlaub fahren und Social Media nutzen. 61 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Medien gaben an, aus ihrem Urlaub mehr Bilder und Videos zu teilen als aus ihrem Alltag.

14 Prozent brachten sich sogar in Gefahr

Für möglichst beeindruckende Aufnahmen wird dabei einiges in Kauf genommen: Jede und jeder Fünfte – 22 Prozent – gab zu, für ein besonderes Social-Media-Bild auch Absperrungen und Verbotsschilder zu ignorieren. 14 Prozent brachten sich für Urlaubsaufnahmen in sozialen Netzwerken sogar schon einmal in Gefahr.

Die Urlaubseinblicke kommen dabei bei den allermeisten gut an: 72 Prozent der Befragten gaben an, sich darüber zu freuen, durch Bilder oder Videos in sozialen Netzwerken am Urlaub anderer teilhaben zu können.

Andererseits fühlen sich aber auch 27 Prozent mit ihrem Leben unzufrieden, wenn sie dort Urlaubsaufnahmen von Freunden, Familie oder Kollegen sehen. Das geht vor allem den Jüngeren so: Unter den 16- bis 29-Jährigen sind es 33 Prozent, in der Altersgruppe ab 65 nur 14 Prozent.