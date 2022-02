Überschätzt/Unterschätzt : Der Tag der rosaroten Geldverschwendung

Es gibt kein Entrinnen. Beim Bäcker liegen herzförmige Krapfen, im Feinkostladen lauern riesige Lollis in Herzform, im Supermarkt gibt es herzförmige Nudeln, in meinem E-Mail-Postfach landen mit Herzchen gespickte Werbemails, und vom Blumenladen fange ich lieber gar nicht erst an. Das Diktat jedenfalls ist klar: Nur mit einem Geschenk kann ich am kommenden Montag beweisen, dass ich meinen Partner wirklich liebe. Dann ist nämlich Valentinstag, der Tag der Liebe – oder wie ich ihn nenne: der Tag der rosaroten Geldverschwendung. Ich setze also Scheuklappen auf, kaufe, was ich brauche, und verlasse den Laden schnellstmöglich ohne herzförmigen Schnickschnack im Gepäck.

Verstehen Sie mich nicht falsch, den Grundgedanken hinter einem Tag der Liebe finde ich schön. Sich mal bewusst wieder einen Tag oder einen Abend Zeit miteinander nehmen im Alltagstrubel, sich für einander herausputzen und beim Essen nicht die Einkaufsliste fürs Wochenende zu diskutieren – dafür ist eine Erinnerung manchmal nicht verkehrt. In unserer Gesellschaft hat der Valentinstag damit aber nur wenig zu tun, stattdessen ist er für viele zu einem zwanghaften Ereignis geworden, der mehr Potential für Enttäuschung bietet als Weihnachten und Silvester zusammen: Da muss Essen gegangen werden, obwohl viele Restaurants die Preise für ihr Valentinstagsmenü gefühlt verdoppelt haben, und dazu muss auf Teufel komm raus ein Geschenk her, was es ist, das ist eigentlich egal, Hauptsache es ist rosarot, herzförmig oder trägt anderweitig das Etikett romantisch. Dass ich für den riesigen Teddybär, den ich mit 18 mal zum Valentinstag geschenkt bekam, weder Platz noch Verwendung hatte – egal.

Warum wir den Valentinstag feiern, ist dabei nicht ganz klar. Berufen wird sich gerne auf den heiligen Valentin, ein Märtyrer, der sich nach einer Legende gegen Kaiser Claudius II. aufgelehnt haben soll, indem er verbotenerweise junge Paare nach christlichem Zeremoniell traute. Es gibt auch Erzählungen, nach denen der zum Tode verurteilte Priester einem blinden Mädchen eine Blume schenkte, woraufhin es wieder sehen konnte. Weit weniger romantisch ist die machtpolitische Erklärung: Nach heidnischen Bräuchen wurde im alten Rom der 14. Februar zu Ehren der Göttin Juno begangen – die katholische Kirche soll daraus den Valentinstag gemacht haben.

Lästige Pflichtübung statt romantische Kür

Was es auch ist, dass die Menschen seit vielen Jahrhunderten diesen Tag begehen lässt: Der Kommerz hat es längst verdrängt. Nichts scheint sich sich so gut zu monetarisieren wie unser Bedürfnis nach Liebe und Sicherheit – alleine hierzulande ließen sich damit 2020 eine Milliarde Euro am Valentinstag umsetzen, wie der Handelsverband Deutschland berichtet. Und der Trend geht eher noch nach oben als nach unten: einer Umfrage zufolge wollen elf Prozent künftig sogar noch mehr in ihre Präsente investieren, nur fünf Prozent wollten auf kleinere Sträußchen setzen. Kaum tröstlich ist da die wachsende Gleichberechtigung, inzwischen werden immerhin 44 Prozent der Geschenke von Frauen gekauft.

Nun sind kleine Aufmerksamkeiten in Beziehungen schön, wir fühlen uns wertgeschätzt, wenn jemand sich überlegt, womit er oder sie uns eine Freude machen kann. Aber nicht, wenn man sie ohnehin erwartet, wie im am Valentinstag. Dann ist das Geschenk mehr lästige Pflichtübung als romantische Kür und man endet panisch an der Tankstelle, um noch das letzte, schon leicht verwelkte Sträußchen abzugreifen, statt romantisch auf der Couch zu kuscheln. So soll der Tag der Liebe aussehen?

Nach einigen Jahren, die ich erst deprimiert mit Freundinnen verbrachte, weil der Valentinstag nebenbei auch noch Singles einen ganzen Tag vermittelt, ein Fehler im System zu sein, und später mit dem Eröffnen einer Sammlung unsinniger Valentinstagsgeschenke beging, habe ich dem Tag ein neues Etikett gegeben: überschätzt. Ich lasse ihn vorüberziehen, mache einen Bogen um Herzen und koche abends lieber zuhause. Gerne mit Partner, falls er Zeit hat, und entspannt ohne, falls nicht. Und auf jeden Fall ohne Geschenke.

Denn eine Garantie für den Erhalt der Liebe sind sie ohnehin nicht: Die Beziehung mit dem Teddyschenker ging schließlich wieder auseinander. Über eine Online-Plattform habe ich das Plüschtier dann verschenkt: an ein Tierheim. Hundewelpen fühlen sich von den Stofftieren wohl beschützt – ein Gedanke, den ich tatsächlich etwas romantisch finde.