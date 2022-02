San Valentino in Terni : Der Heilige der Liebenden

Monsignore Francesco Soddu hat sich angesteckt. Und ist glücklich darüber. Soddu, Jahrgang 1959, stammt aus Sassari in Sardinien. Von 2012 bis 2021 hat er als Nationaldirektor die Caritas Italien geleitet. Ende Oktober wurde Soddu von Papst Franziskus zum Bischof der Diözese Terni in der mittelitalienischen Region Umbrien ernannt. Die Bischofsweihe empfing er Anfang Januar in der Kathedrale Santa Maria Assunta. Als Wahlspruch wählte er „In omnibus caritas“ („In allem Nächstenliebe“). Der passt zu seiner letzten Aufgabe so gut wie zu seiner neuen.

Terni liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Rom. Mit rund 110.000 Einwohnern ist Terni die zweitgrößte Stadt Umbriens, nach Perugia. Im breiten Tal der Nera entstand im 19. Jahrhundert eine beträchtliche, bis heute bestehende Stahlindustrie, was Terni den Beinamen „italienisches Manchester“ einbrachte.

Zum ruhigen Einleben hat Bischof Soddu keine Zeit. Gerade dieser Tage ist besonders viel zu tun. Denn in Terni steht das wichtigste Fest des Jahres an: die Festa di San Valentino am 14. Februar. Der heilige Valentin ist Schutzpatron der Stadt. Seine Gebeine liegen im verglasten Altar der Basilica di San Valentino. Jedes Jahr zum Valentinstag werden die Reliquien in einer Prozession durch Terni getragen.

Infiziert vom Geist der Liebe Ternis

Zur historischen Gestalt des heiligen Valentin gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Bald ist von einem Valentino di Terni, bald von einem Valentino di Roma die Rede. Manches spricht dafür, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt, die in Terni, dem antiken Interamna, ge­boren wurde. Der wunderheilende Bischof des frühen Christentums hat im antiken Rom viele Menschen bekehrt und getauft, dazu Paare christlich getraut und den frisch Vermählten Blumen geschenkt. Deren Ehen sollen stets harmonisch und lang­lebig gewesen sein. Weil Valentin gegen Verbote des damaligen Kaisers Claudius II. verstieß, wurde er zum Tod verurteilt. Den Märtyrertod durch Enthauptung erlitt er am 14. Februar 269. Seine Grabstätte soll sich an jener Stelle befunden haben, an der später die Basilika errichtet wurde. Wegen ihres „Heiligen der Liebenden“ be­ansprucht Terni, die „Stadt der Liebe“ zu sein – freilich nicht als einzige Stadt. Allein in Italien ist die Konkurrenz beträchtlich, von Venedig über Verona bis Florenz.

Er jedenfalls habe sich „gerne infizieren lassen“ vom Geist der Liebe Ternis, sagt Bischof Soddu. „Meinen ersten Valentinstag in Terni erlebe ich wie ein Eheversprechen gegenüber jener Kirche, deren Bischof ich vor gerade einmal einem Monat geworden bin.“ Das Bistum hat ein umfangreiches Programm zur geistlichen Feier des Valentinstags erarbeitet. Es steht unter dem Motto: „Ich kümmere mich um dich: die Pflege zwischenmenschlicher, spiritueller, sozio-sanitärer und ökologischer Beziehungen“. Neben Früh- und Spätmessen, Gebetsandachten und der Prozession mit den Gebeinen Valentins ist die „Festa della Promessa“ ein Höhepunkt. Dabei haben am Samstag rund vier Dutzend verlobte Paare in der Basilika vor Bischof Soddu das Versprechen abgelegt, sich noch in diesem Jahr das Jawort zu geben.

Anders als das Bistum mit seinem Heiligen hat sich die Stadt Terni mitunter schwergetan mit ihrem Schutzpatron. Das liege auch an der „antiklerikalen Grundhaltung“, von der die Arbeiterschaft der Stahlwerke wie auch die Geschäftsleute Ternis gleichermaßen geprägt seien, sagt Arnaldo Casaldi, Autor des historischen Romans „Auf den Spuren Valentins“. Hinzu kommt, dass es vor einigen Jahren im Rathaus einen schlimmen Fall von Ver­untreuung im Zusammenhang mit Veranstaltungsplanungen zum Valentinstag gab. Nun aber versuche man in Terni, „das verschenkte Potential der vielen schönen Legenden um Valentin wiederzubeleben“.

„Tage des Gefühls“

Der neue Anlauf kann auch als Versuch verstanden werden, Terni ein wenig aus dem Schatten treten zu lassen. In Perugia wurde vor 100 Jahren das Schokoladen­konfekt „Baci Perugina“ erfunden, so etwas wie das internationale Warenzeichen der umbrischen Hauptstadt. Mit den Festivals „Umbria Jazz“ und „Eurochocolate“ wurden in der Universitätsstadt seit den Siebzigerjahren weitere Formate zur Förderung des Fremdenverkehrs geschaffen. In Orvieto sowie in Assisi, der Geburtsstadt des heiligen Franziskus, sind die erhabenen Altstädte und die famosen Kathedralen schon für sich genommen Touristenmagneten. Terni aber, das wegen seiner Stahlwerke im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert worden war, fristete im Tourismus der Region eine Art Aschenputteldasein.

Es mag eine glückliche Fügung für den Valentinstag 2022 in Terni sein, dass in ­Italien gerade eine postpandemische Stimmung um sich greift. Am Freitag wurde die Maskenpflicht im Freien aufgehoben, weitere Lockerungsschritte will die Regierung bald verkünden. Schon beim „Valentins-Marathon“ am 6. Februar war, nach pandemischer Zwangspause im vergangenen Jahr, eine Rekordzahl von Läufern durch ein rosa Herz über die Ziellinie gekeucht. Bis Ende März stehen fast 100 Veranstaltungen auf dem Programm, von Konzerten und Theater über Diskussionen und Lesungen bis zu Ausstellungen und Verköstigungen. Lauter „Tage des Gefühls“, wie der Untertitel des Festivals verspricht.