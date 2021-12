Upcycling zu Weihnachten : Eine stilvolle Alternative zum Geschenkpapier

Manche Menschen behaupten, sie würden das ganze Jahr über passende Weihnachtsgeschenke für ihre Lieben nachdenken. Und diese auch schon kaufen. Anfang Dezember hätten sie dann rechtzeitig alles beisammen. Ich vermute, dass kein Wort davon wahr ist. Und wenn doch, dann wurden uns diese Menschen von irgendeiner bösen Macht geschickt, von Darth Vader, Sauron oder Lord Voldemort. Nur um uns, die wir chronisch ideenlos und spät dran sind, zu demütigen.

Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik.



Als Leserinnen und Leser des F.A.Z.-Magazins haben Sie und ich aber einen entscheidenden strategischen Vorteil. Egal wann und unter welchen Bedingungen wir an unsere Geschenke kommen (Last-minute-Shopping, Express-Versand, Tankstelle), wir haben immer alles zur Hand, um sie stilvoll zu verpacken. Ja, genau, ich meine das Geschenkpapier, das in der Ausgabe steckt, die Sie gerade in Ihren Händen halten. Sie sind noch nicht überzeugt, können sich nicht vorstellen, eine Magazin-Ausgabe einfach so zu fleddern? Also gut, fangen wir mit den praktischen Vorteilen an.

Gewappnet für die Verpackungs-Rushhour

Sie sparen Geld. Natürlich, eine Rolle Geschenkpapier kostet nicht die Welt. Aber je nach der Zahl Ihrer Geschenke bekommen Sie für den Gegenwert problemlos eine gute Tafel Schokolade oder auch ein Taschenbuch, also: ein weiteres Geschenk! Außerdem hat das Magazin-Papier genau die richtige Stärke. Es lässt sich leicht knicken, reißt aber nicht gleich, wenn man in der Verpackungs-Rushhour kurz vor der Bescherung mal ein bisschen fester zieht. Jede Seite ist einzigartig–Modeseiten und Anzeigen eher bunt, die Artikelseiten eher zurückgenommen mit wenigen farbigen Akzenten. So ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten, und Sie können nebenbei die Schleifen und Bänder aus dem letzten Jahr loswerden. Denn garantiert findet sich auch für den kitschigen Schlupfen mit den Raffael-Engeln eine passende Seite zum Kombinieren.

Oder Sie greifen einfach zu Paketschnur. Die lässt sich, genau wie Klebeband, auch kurzfristig in jedem Post-Shop beschaffen. Der einzige Nachteil: Größere Geschenke passen nicht zum Format. Aber erstens sagt die Größe ja nichts über den Wert eines Geschenks. (Eine Rolex können Sie mit einer Magazin-Seite problemlos verpacken, selbstgestrickte Socken sowieso.) Und zweitens stehen Ihnen ja auch noch die Seiten der Tageszeitung zur Verfügung.

Sollten Sie jetzt das Gefühl haben, wir wollten Sie und Ihre Weihnachtsgeschenke für eine Guerrilla-Marketing-Aktion missbrauchen, lassen Sie sich vielleicht von den ethisch-soziologischen Argumenten überzeugen, die mit einem Geschenk im Magazin-Gewand einhergehen. Sie leisten durch Upcycling einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Und Sie zeigen, wer Sie sind und wofür Sie stehen: eine stilbewusste Person, die sich für das interessiert, was in der Welt vor sich geht. Und die mal wieder improvisieren muss, um diese Sache mit den Weihnachtsgeschenken hinzubekommen.