Langweilige Trendfarbe : Beige, beige, beige sind alle lahmen Kleider

Farben, die symbolisch aufgeladen sind, gibt es in jeder Kultur: weiße Rüschen für die Hochzeit oder Weiß als Farbe der Trauer, Blau für das Meer und den Himmel und die Treue, Grün für die Hoffnung. Nun gibt es aber auch Farben, die sind so absolut nichtssagend und unbedeutend, dass genau das fast auch schon wieder etwas aussagt. Das trifft auch auf die langweiligste aller Farben zu: Beige. Blöd nur, dass das blöde Beige derzeit einfach überall ist. Warum? Beige ist die Farbe der Influencer. Und auch das sagt ja schon wieder etwas aus, sowohl über Blödi-Beige als auch über seine Träger.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin

Keine räkelnde Influencerin auf Seidenbettwäsche in Altbauwohnung kommt noch ohne beige Ganzkörpermonitur aus, ebensowenig der nachdenklich posierende Influencer auf der Brücke am Fluss in irgendeiner großen Stadt. Es gibt Hosen und Röcke in Beige, Blusen und Hemden in Beige, Mützen und Mäntel in Beige, Make-up in Beige, Vorhänge und Handtücher in Beige, Charaktereigenschaften und Persönlichkeiten in Beige. Ganze Gesichter sind so beige, dass aus ihnen nur die übernatürlich grellweißen Zähne hervorstrahlen wie letzte Pfeiler der alten Welt, als es noch schick war, weißes Leinen zu tragen statt beigefarbener Synthetikstinkstoffe.

Einem beigefarbenen Albtraum entstiegen

Ernsthaft jetzt? Beige? Die Rentnerfarbe? Die „Du-kannst-unser-altes-Sofa-gerne-mit-in-die-erste-Studi-bude-nehmen“-Farbe? Die Hundedeckenfarbe? Die „Der-Teppich-ist-so-fleckenempfindlich“-Farbe? Die Farbe von Allwetter-Jacken für sie und (!) ihn, die Partnerlook-Farbe, die Daunenwesten-Farbe? Die Farbe des Trenchcoats, also die Farbe, die sonst Detektive tragen oder dubiose Uhrenverkäufer oder Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen unter besagtem Trenchcoat nackt sind?

Ja, Sie haben richtig gelesen: Beige ist Trendfarbe, und jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit „Also mein beigefarbenes Chanel-Kostüm von 1996 hat an Eleganz nie eingebüßt“. Das sicher nicht, Hannelore, aber darum geht's auch gar nicht. Beige allein wäre weiter nicht schlimm, wenn nicht plötzlich alles aussähe wie einem beigefarbenen Albtraum entstiegen, in dem Menschen zu viel lächeln, in dem die Tage beige sind und die Nächte beige und selbst die Bäume irgendwie beigefarbene Blätter zu tragen scheinen, ein einziger Einheitsbrei aus Beliebigkeitshorror in Beige, ein Anti-Spektakel der Sonderklasse, die größte und gleichförmigste Langeweile überhaupt.

Die große „Beige-Verschwörung“

Beige ist die Wohnzimmergarnitur aus den Siebzigern, die nicht mal mehr als Vintage durchgeht. Beige ist nasses Pflaster. Beige ist, und man kann das nur betonen, Belanglosigkeit. Beige ist beige ist beige, und allein das sollte schon Argument genug dagegen sein. Die amerikanische Modebloggerin Wardrobe Oxygen hat es 2020, im krisengebeutelten Jahr schlechthin, so ausgedrückt: „The world is on fire, why is everything beige?“ Eine andere Bloggerin bezeichnet das Ganze gar als „Beige-Verschwörung“, beige als ein Symbol der stillen Verzweiflung, des Kapitulierens vor dem erschöpfenden Sog des alles verschlingenden Kapitalismus.

Allein, es gibt noch Hoffnung: Kim Kardashian, die maßgeblich dafür mitverantwortlich ist, dass wir in diesem beigefarbenen Schlamassel feststecken (genauso übrigens im berühmt-berüchtigten Radlerhosen-Desaster), ist unlängst eine Kooperation mit Fendi eingegangen. Skims, als Kims Ganzkörperkondome bekanntgeworden, die es in allen möglichen Hauttönen gibt, trifft auf das alte römische Modehaus. Und herausgekommen sind natürlich wieder jede Menge Hauttöne und auch sehr viel Beige. Aber, sehr prominent: Leggins, Kleider und BHs in kräftigen Rosatönen, mit leichtem Stich ins Flieder. Ja, wirklich, Flieder! Rosa! Echte Farben! Vielleicht auch bald wieder im wahren Leben.