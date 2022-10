Bandkollege gratuliert : Chemie-Nobelpreisträgerin hat mal gerockt – mit Tom Morello

Es gibt ja diese Menschen, die unverschämterweise gleich mehrere Sachen richtig gut können. Malen und Fahrradfahren zum Beispiel, oder Schreiben und Singen. So scheint es auch bei Carolyn Bertozzi zu sein, die jüngst den Chemie-Nobelpreis gewann. Die 56 Jahre alte Bertozzi ist offenbar nicht nur in Chemie richtig gut, sondern auch in Musik, zumindest hat sie mal Keyboard in einer Band gespielt, und wem das als Beweis für ihr Können nicht ausreicht, darf sich anschauen, mit wem sie zusammen in einer Band spielte: Tom Morello.

Der Achtundfünfzigjährige ist Gitarrist der Rockband Rage Against The Machine, spielte außerdem bei der Band Audio­slave und für Bruce Springsteen Gitarre. Er gilt als einer der innovativsten und besten Gitarristen der vergangenen Jahrzehnte. Morello gratulierte Carolyn Bertozzi auf Twitter und erklärte zugleich, sie sei seine ehemalige Bandkollegin. Sie haben in der Harvard-Rockgruppe Bored of Education zusammengespielt, „sie am Keyboard, ich in Spandex-Leggins“. 1986 habe die Band das Ivy League Bat­tle of the Bands gewonnen, schrieb Morello, der in Harvard Politikwissenschaften studierte. Laut einem Artikel in „The Harvard Crimson“ von 1986 setzte sich Bored of Education damals gegen vier andere Harvard-Bands durch.

Bertozzi reagierte inzwischen auf den Gratulationstweet. Als Fans unter Morellos Glückwünschen nach Bildern von Bored of Education fragte, postete Bertozzi zwei Fotos des „unvergleichlichen Morellos“ bei einem Gig, die gleich fleißig von vielen Fans geteilt wurden.

Die Biochemikerin Bertozzi gewann den Nobelpreis mit zwei anderen Forschern für ihre Arbeit auf dem Gebiet der bioorthogonalen Chemie und der Click-Chemie.