Es war das heißeste Ticket der Filmfestspiele in Cannes vergangene Woche. Die Gala-Premiere der Serie „The Idol“ war restlos ausverkauft, stundenlang wanderten junge Leute vor dem Festivalpalais auf und ab und baten auf Schildern um Billets für das Event. Darin wurde nicht nur das Leinwanddebüt des Popstars Abel Tesfaye alias „The Weeknd“ gefeiert. Es versprach vor allem eine mit freizügigen Sexszenen überbordende Lovestory mit Lily-Rose Depp, der Tochter von zwei (längst getrennten) Stars des Unterhaltungsgeschäfts: der französischen Sängerin/Schauspielerin Vanessa Paradis und von Schauspieler-Möchtegern-Rockstar Johnny Depp, dessen Scheidung von seiner Kollegin Amber Heard vor Kurzem weltweit durch die Medien ging.

Jetzt also sorgt die Tochter für Schlagzeilen. Die 24-Jährige hatte vor sieben Jahren in „Die Tänzerin“ ihr Debüt hingelegt, verführte im Historiendrama „The King“ erfolgreich Timothée Chalamet, nun treibt sie es als Jocelyn in „The Idol“ auf die Showbiz-Spitze. Ein paar Teaser-Trailer genügten, um den Hype anzuheizen. Noch Provokation oder schon Skandal? Lily-Rose Depp beherrscht das Spiel mit der Verführung meisterlich, das steht fest.