Thailändische Unternehmerin : Transfrau übernimmt Rechte an Miss Universe-Wettbewerb

Zum ersten Mal in ihrer 70-jährigen Geschichte wird die Organisation hinter dem „Miss Universe“-Schönheitswettbewerb einer Frau und Transgender-Aktivistin gehören. Die thailändische Unternehmerin Anne Jakapong Jakrajutatip habe für 20 Millionen Dollar die Rechte von dem Unternehmen IMG übernommen, teilte ihr Konzern JKN Global Group mit. Die Marke solle nun weiterentwickelt werden und gleichzeitig Thailands Image im Ausland weiter verbessern.

Vor IMG hatte Donald Trump lange Zeit die Rechte an „Miss Universe“ inne. Dem Schönheitswettbewerb wurde immer wieder vorgeworfen, überholte Vorstellung von Weiblichkeit zu untermauern.

Auf Facebook bedankte sich die Transfrau, deren Vermögen von „Forbes“ auf 170 Millionen Dollar geschätzt wird, bei den Fans von „Miss Universe“ für deren treue Unterstützung. „Wir sind nicht nur bestrebt, das Erbe des Wettbewerbs fortzuführen, indem wir leidenschaftlichen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, aus verschiedenen Kulturen und Traditionen eine Plattform bieten“, erklärte Jakapong, die die thailändische Ausgabe von „Project Runway“ moderiert. Ziel sei es zudem, „die Marke für die nächste Generation weiterzuentwickeln“.

Mehr zum Thema 1/

Der Wettbewerb zur „Miss Universe“ wird in 165 Ländern ausgestrahlt. Die nächste Wahl findet im Januar in New Orleans (US-Bundesstaat Louisiana) statt. JKN Global Group besitzt die Vertriebsrechte für ausländische Dokumentarfilme, TV-Dramen und Reality-TV-Shows in Thailand.