Tessa Thompson im Gespräch : „Marvel verrät einem vorher quasi nichts“

Frau Thompson, sind Sie heute schon Fahrstuhl gefahren?

Fragen Sie, weil ich neulich mal stecken geblieben bin?

Genau! Das war bei der Premiere der vierten Staffel Ihrer Serie „Westworld“, nicht wahr?

Stimmt, in einem Hotel in New York. Wir steckten fast 40 Minuten fest, es fühlte sich allerdings viel länger an. Zumal der Fahrstuhl eher klein und ziemlich voll war.

Bekamen Sie Panik?

Nicht so sehr, dass ich jetzt künftig nur noch die Treppe nehme. Aber je länger die Sache dauerte, desto nervöser wurde ich. Das muss ich schon zugeben. Mein „Thor“-Regisseur Taika Waititi war auch mit im Fahrstuhl, weil er für eine Talkshow in der Stadt war. Und natürlich ein paar „Westworld“-Mitstreiterinnen und -Mitstreiter: die Schöpferin Lisa Joy zum Beispiel und mein Kollege Aaron Paul. Lauter Menschen mit viel Phantasie jedenfalls, und so fingen sie irgendwann an, sich auszumalen, wie wir im schlimmsten Fall aus dem Fahrstuhl kommen könnten. Und ich wurde ausgewählt, durch die Klappe in der Decke zu klettern. Erst habe ich gelacht, aber ein bisschen mulmig wurde mir dann schon.

Wo Sie gerade Waititi erwähnen: Die Arbeit an seinem Filmset haben Sie als ein „organisiertes Chaos“ beschrieben. Wie können wir uns das vorstellen?

Die Arbeit mit ihm ist tatsächlich spontaner und chaotischer als ich das von anderen Regisseurinnen und Regisseuren kenne. Was Sinn macht, denn er dreht ja komödiantische Filme, selbst im Marvel-Universum. Und man sagt doch, dass Comedy die Einführung von Chaos in ein geordnetes System ist. Jedenfalls muss man sich bei Taika bis zu einem gewissen Grad seiner Arbeitsweise ergeben und darf nicht darauf pochen, allzeit alles unter Kontrolle haben zu wollen. Wenn man das nicht gewohnt ist, finde ich das gar nicht so einfach. Für mich, die eher selten komödiantische Rollen spielt, ist Improvisation eine echte Herausforderung. Aber jetzt, beim zweiten Film mit Taika, wusste ich ja, wie der Hase läuft. Sein Arbeitsstil hat auch etwas sehr Befreiendes und kann viel Spaß machen.

In „Thor: Love & Thunder“ treten riesige schreiende Ziegen auf, Sie selbst haben eine Kampfszene im Schlafanzug. Was war für Sie der schrägste Moment während der Dreharbeiten?

Oh, da gab es echt unzählige. Und einige der irrsten sind am Ende gar nicht im Film zu sehen, deswegen kann ich die Ihnen gar nicht verraten. Aber besonders im Gedächtnis geblieben ist mir eine Aussprache zwischen Mighty Thor und Valkyrie, die wir so oft auf so unterschiedliche Weise gedreht haben, dass ich am Ende nicht die geringste Ahnung hatte, was davon im Film landen wird. Ansonsten waren vor allem die Gruppenszenen besonders verrückt, weil da manchmal eine ganze Handvoll Leute zu improvisieren anfing, umringt von hunderten Statisten, und niemand wusste, was passieren wird.

Für die Arbeit am Film haben Sie rund sechs Monate lang in Australien gelebt, standen aber natürlich nicht jeden Tag vor der Kamera. Haben Sie sich nur auf den Job konzentriert oder haben Sie auch das Land erkundet?