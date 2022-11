It’s her! Hi! She’s the Problem, it’s her!

Taylor Swift bricht Rekorde : It’s her! Hi! She’s the Problem, it’s her!

Warum ist Taylor Swift so erfolgreich? Sie beantwortet es in ihrem neuesten Song selbst.

Von all den unverschämt erfolgreichen Dingen, die Taylor Swift in ihrem gar nicht mal so langen Leben und ihrer zugleich schon 16 Jahre lang währenden Karriere erreicht hat, ist dieses wohl besonders bemerkenswert: Mit ihrem aktuellen Album „Midnights“ ist es der Zweiunddreißigjährigen als erster Person überhaupt gelungen, die ersten zehn Plätze der amerikanischen Billboard-Charts zu belegen, alle zehn Songs sind von „Midnights“, das am 21. Oktober erschienen ist.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

„10 von 10 in den Hot 100? Von meinem zehnten Album?“, schrieb Swift auf Twitter und dann noch etwas, das sich schwer übersetzen lässt: „I AM IN SHAMBLES“, sie liegt also in Scherben, wohl zersplittert vor Glück oder Schock oder Demut.

Kein Album wurde so oft gestreamt

Wer jetzt denkt, dass man Swift eigentlich nur noch in Zusammenhang mit irgendwelchen Rekordbrüchen liest, irrt nicht. Ein paar weitere Erfolge, die Swift zuletzt gelangen: „Midnights“ ist ihr erstes Album, das es auch in den deutschen Albumcharts auf Platz eins geschafft hat. „Midnights“ wurde auf dem Streamingdienst Spotify innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor, wie Spotify mitteilte.

Außerdem sei sie damit zum am meisten gestreamten Artist innerhalb eines Tages in der Geschichte Spotifys geworden. Seit ihrem Album „Fearless“, das 2008 erschien, ist jedes Album Swifts auf Platz eins der amerikanischen Albumcharts geschossen. Mit diesen jüngsten Rekorden hat Swift, der erst in diesem Jahr von der New York University die Ehrendoktorwürde verliehen wurde und die mehr als 200 Millionen Tonträger verkauft hat, an vorherige Erfolge angeknüpft.

Warum ist Swift nun so besonders erfolgreich? Erst einmal, weil sie so besonders gut ist. Punkt. „There’s no limit to where she can go from here“ schrieb der „Rolling Stone“ 2015 über Swift; damals landete die Sängerin im Ranking der 100 besten Songwriter aller Zeiten der Musikzeitschrift auf Platz 97.

Das sähe heute wohl schon wieder anders aus, denn der Rolling Stone hat Recht behalten mit seiner Prognose: Auf damalige Erfolgsalben wie „Red“ oder „1989“ folgte unter anderem das Album „Folklore“, für das Taylor Swift zusammen mit den Produzenten Jack Antonoff und Aaron Dessner den prestigeträchtigen Grammy für das „Album des Jahres“ gewann. Spätestens seit diesem Album kann man, oder auch der „Rolling Stone“, die Künstlerin getrost in die Top Ten der besten Songwriter aller Zeiten packen.

Taylor Swift hat immer weiter gemacht und abgeliefert und dabei nicht nur immer mehr eigens aufgestellte Rekorde gebrochen, sondern auch Songs geschrieben, die Finger in Wunden legen, die ins Herz treffen, die die eine Sache zu beschreiben schaffen, die wir alle immerzu spüren, aber niemals so gut in Worte fassen könnten wie Swift: Zeitgeist.

Sie selbst ist gleichsam Teil des Zeitgeists geworden und wird es mit jedem Album aufs Neue, sie ist Popkultur in Reinform, über einzelne Zeilen ihrer Songs werden in englischsprachigen Feuilletons ganze Kolumnen geschrieben – zuletzt geschehen bei einer Zeile ihres neuesten Hits „Anti-Hero“, die mystischerweise lautet „Sometimes I feel like everybody is a sexy baby and I’m a monster on the hill“. In ebenjenem Hit singt Swift auch: „It’s me! Hi! I’m the problem, it’s me.“ Und anders ist ihr wahnwitziger Erfolg nicht zu begründen: It’s her.