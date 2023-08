Tätowierer sind ihren Kunden ähnlich nah wie Therapeuten. So jemand lässt sich nicht leicht ersetzen. Was aber, wenn es plötzlich sein muss?

Er war breitschultrig, nicht unbedingt redselig und Amerikaner. Ein kurzer Blick auf meinen Ausweis, und schon ging es los. Mein allererstes Tattoo ließ ich mir nur wenige Tage nach meinem 18. Geburtstag auf einer Convention im Ruhrgebiet stechen. Auf Messen wie diesen treffen sich Tattookünstler aus aller Welt, um ihre Arbeit zu zeigen – und sich vom Publikum, das sich an ihren beengten Ständen vorbeidrängelt, begaffen zu lassen. Tätowieren im Akkord, und alle schauen zu.

Natalia Wenzel-Warkentin Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Meinen Amerikaner wählte ich, weil er gerade Zeit und ich nicht so viel Geld hatte. Er verpasste mir eine Feder auf den Nacken, und auch wenn ich damals fest entschlossen war, würde ich sie heute als Jugendsünde bezeichnen. Eine Jugendsünde, die mir ein paar Wochen Hausarrest einbrachte. Ich bereue nicht, dass ich sie mir habe stechen lassen. Aber der Stil passt nicht zum Rest. Nur gut, dass ich sie heute ohne Handspiegel sowieso nicht zu Gesicht bekomme.

Ein Tattoo kann alles oder nichts bedeuten

Für meine darauffolgenden Projekte ließ ich mir mehr Zeit – auch bei der Wahl des Künstlers. „Neotraditional“ nennt man den Stil, in den meine Arme heute, nach etlichen Stunden unter der Nadel, gekleidet sind. Ich hatte recht früh eine Vorstellung davon, was ich haben wollte und wie es aussehen sollte, aber mir fehlte die Person, die genau das umsetzen würde. Tätowierer sind Dienst­leister, doch wer ein gewisses Verständnis für die Kunst und die, die sie betreiben, hat, rennt nicht mit einer im schlimmsten Fall geklauten Vorlage zu ihnen und erwartet eine astreine Kopie.

Ein ästhetisch anspruchsvolles Tattoo, dem möglicherweise auch noch eine persönliche Bedeutung innewohnt, entsteht in Zusammenarbeit mit dem Künstler. Er oder sie erschafft seine Kunst auf Grundlage der Wünsche des Kunden. Wer beim Anblick der Skizze genau das vor sich sieht, was er sich in seiner Vorstellung ausgemalt hatte, der hat sechs Richtige in der Tattoo-Lotterie gewonnen. Und genau das hatte ich.

Sie stand noch ganz am Anfang ihrer Karriere, war in etwa so alt wie ich und teilte ihre Zigaretten mit mir. Sie war cool, irgendwie unnahbar, aber ich dachte, das müsste so sein. Vor allem stach sie genau das, was mir gefiel. Mein erstes Tattoo von ihr sollte das erste von vielen weiteren sein. Ich hatte etwas Langfris­tiges im Sinn und wollte mich nicht immer von Neuem auf die Suche nach der richtigen Person für ebendieses Projekt gehen. Das erste, was sie mir stach, war ein Hirsch. Ein Tier des Waldes, dem noch viele folgen sollten. Er entstand in zwei Sitzungen, eine für die Linien, eine weitere für die Farbe. Ich war überglücklich und sicher, endlich die eine, meine Künstlerin gefunden zu haben.

Wenn die Wahl des Motivs eine sehr persönliche ist, dann ist es die Wahl des Künstlers erst recht. Eine beliebte Frage von Nichttätowierten ist die nach der Bedeutung eines bestimmten Motivs. Diese Frage kann überaus unterkomplex sein (was soll eine Tüte Pommes schon bedeuten?) und gleichzeitig ziemlich übergriffig (nicht jeder möchte seine Traumata bei der ersten Gelegenheit ausbreiten). Ein Tattoo kann alles oder nichts bedeuten.