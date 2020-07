Stimmen Sie ab! : Was ist Ihr Sommerhit 2020?

In diesem Sommer ist einiges anders. Eine Konstante bleibt: Die Suche nach dem Sommerhit. Von The Weeknd bis Mark Forster: Stimmen Sie ab, welcher Song Ihnen am besten gefällt.

Für Musikfans ist es kein leichter Sommer: Festivals und Open-Airs wurden abgesagt, auch die Clubs haben geschlossen. Zuverlässig bleiben nur das Radio, Streaming-Dienste und, Sie ahnen es: die Suche nach dem Sommerhit. „Senorita“ von Camila Cabello verfolgte uns im vergangenen Jahr, davor war es „Bella Ciao“, die vom DJ Hugel aufgemotzte italienische Partisanen-Hymne.

Und in diesem Jahr? In schwierigen Zeiten neigt man ja bekanntlich zur Nostalgie, und so lassen unter anderem der Kanadier The Weeknd und Mark Forster die Achtziger wieder aufleben: Die ersten Takte von „Blinding Lights“ erinnern an „Take On Me“ von Aha, während beim Refrain von „Übermorgen“ manch einer an die Band Münchner Freiheit denkt, von der Forster nach einen Angaben auch großer Fan ist. Mit dem Synth-Pop im Ohr lässt es sich an der Mecklenburgischen Seenplatte jedenfalls fast so gut aushalten wie am Mittelmeer.

An den Achtzigern haben sich auch die Black Eyed Peas bedient: „Mamacita“ nimmt die Melodie von Madonnas „La Isla Bonita“ auf. Durch Zusammenarbeit mit Newcomerin J. Rey Soul und Ozuna ist ein Reggaeton-House-Track entstanden, der das Wohnzimmer zur Tanzfläche werden lässt. Gut aufgewärmt geht es gleich weiter mit der Kollaboration von Lady Gaga und Ariana Grande, die in „Rain On Me“ passend zu Corona über schwere Zeiten singen – und darüber, mit welcher Einstellung man trotzdem weiter macht: „At least I'm alive“.

Für das nötige Liebesdrama sorgt Dua Lipa mit „Break My Heart“: Verlieben wir uns da etwa in den Falschen und enden mit gebrochenem Herzen? Einen optimistischeren Ansatz verfolgen da die Jonas Brothers, die gemeinsam mit der Kolumbianerin Karol G in „X“ ebenfalls eine neue Flamme besingen: „You can be that someone“, du könntest die (oder der) Eine sein. Hach!

Weit oben in den Charts tummelt sich aktuell ein weiterer Song über Liebe und Leidenschaft: „Savage Love“ von Ich-singe-stets-zuerst-meinen-Namen Jason Derulo. Den eingängigen Beat dazu hat der 17 Jahre alte Joshua Nanai aus Auckland gebaut und als Jawsh 685 auf TikTok veröffentlicht. Dort ging er als „Dance Challenge“, bei der die Nutzer eine bestimmte Choreografie möglichst exakt nachtanzen, viral. Derulo machte einen ganzen Song daraus – zunächst allerdings ohne das Wissen des Schülers. Inzwischen wird Jawsh 685 ebenfalls als Interpret genannt, und man darf davon ausgehen, dass TikTok-Hits künftig häufiger in den Charts auftauchen.

