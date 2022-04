Sophie Marceau im Interview : „Mein eigenes Leben wäre mir auf Dauer zu langweilig“

Ein Interview mit Sophie Marceau ist ein interessantes Beispiel dafür, wie sehr die ikonischen Bilder der Parallelwelt Film in unserer Wahrnehmung präsent sein können. Vor uns in einem Berliner Hotel in der Nähe des Kurfürstendamms sitzt die 55-jährige Schauspielerin auf einem Sofa. Wir wollen über ihren neuen Film sprechen. Und dabei überlagern sich immer wieder Schichten aus Gegenwart und Filmgeschichte. Ein intensiver Blick, und man meint Bond-Gegenspielerin Elektra King durchschimmern zu sehen. Und wenn sie lacht, sind da immer noch Fragmente von Victoire „Vic“ Beretton aus der Teenie-Erfolgskomödie „La Boum – Die Fete“, ihrer ersten Rolle, mit der sie – in diesem Fall tatsächlich – über Nacht berühmt wurde und über die sie nicht mehr sprechen will. Eigentlich will sie nur über ihren neuen Film reden. Doch diesen Vorsatz wirft sie dann selbst schnell über Bord. Im Drama „Alles ist gut gegangen“ geht es um Sterbehilfe, Regie führte François Ozon. Das Drehbuch basiert auf einer wahren Geschichte, den Erinnerungen der Schriftstellerin Emmanuèle Bernheim, die von ihrem Vater gebeten wird, sein Leben zu beenden.

Als Zuschauer beginnt man sich in diesem Film sehr schnell die Frage zu stellen, was man selbst in dieser Situation täte. Diese Frage müssen Sie sich auch gestellt haben.

Na klar. Und ich habe auch eine Meinung zum Thema Sterbehilfe, wenn ich in so eine Situation kommen würde. Aber das ist sehr persönlich. Ich möchte mit den Menschen, die mir nahestehen, rechtzeitig darüber sprechen, aber nicht in einem Interview. Denn das ist eigentlich meine einzige Sorge, wenn ich an den Tod denke: dass ich Menschen zurücklasse und wie sie mit meinem Tod umgehen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand unglücklich ist.

Was halten Sie generell von Sterbehilfe?

Ich glaube, es ist eine Sache, in der Theorie darüber zu sprechen, und eine andere, das dann praktisch durchzuziehen. Ich habe das mit einem meiner Hunde erlebt. Der war lange sehr krank. Ich wusste das, aber trotzdem wollte ich nicht, dass er stirbt. Der Arzt sagte, du solltest darüber nachdenken, ihn einschläfern zu lassen. Aber das sagt sich so leicht. Und „einschläfern“ trifft auch nicht das, was man dann wirklich tut. Denn man tötet den Hund ja aktiv. Und das wollte ich nicht. Ich habe mich lange dagegen gewehrt. Am Ende mussten wir es dann doch tun, denn dem armen Kerl ging es richtig schlecht. Doch als es dann wirklich so weit war, habe ich dann auch etwas anderes gesehen. Es war, als ob er loslassen konnte und endlich frei war. Und da dachte ich, wie konnte ich das arme Tier all die Monate so leiden lassen. Und trotzdem wollte ich ihn nicht töten lassen.

Weil Sie ihn zu sehr liebten?

Genau. Und wie gesagt, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich mich letztendlich entscheiden würde, wenn das Thema ganz konkret auf mich zukommt, für mich oder einen geliebten Menschen.

Sie haben auch gesagt, dieses Filmprojekt habe Ihnen die Freude am Schauspiel zurückgegeben. Hatten Sie diese Freude verloren?

Ja.

Warum?

Diese Arbeit hat mich einfach ermüdet. Deswegen habe ich ein paar Jahre Pause gemacht. Und dann habe ich selbst Regie geführt. Das hatte sich eher zufällig ergeben, weil plötzlich das Geld für das Projekt da war. Danach habe ich aber wieder nicht als Schauspielerin gearbeitet. Es hat einfach nichts mehr in mir ausgelöst. Ich fand es einfach nur noch anstrengend, all diese Energie und diese Emotionen produzieren zu müssen. Ich musste erst einmal wieder zu mir selbst finden.

Was haben Sie in dieser Zeit gemacht?