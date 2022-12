Eigentlich mag ich keine Feel-Good-Songs. Der Imperativ, den sie formulieren, löst bei mir meist weniger gute Laune aus als vielmehr ein Warten darauf, dass sich affektierte Akkordfolgen endlich aufgelöst haben. Als ich dieses Jahr dann aber die Alben der Still Corners durchhörte, stieß ich auf einen Track, der mich kalt erwischte. Ich kannte „Heavy Days“ nicht, das Duo hatte die Single irgendwann im vergangenen Herbst veröffentlicht. Ich ging von verträumtem Synthpop mit melancholischer Akustikgitarre aus, für den Tessa Murray und Greg Hughes bekannt sind. Und ja, „Heavy Days“ beginnt mit einer schrabbelnden Gitarre (schön!), eine Rassel ebnet aber sogleich den Sound zum Keyboard, auf dem ein eingängig-ironisches Motiv geklimpert wird (verdammt schön!) – und sich Murray schon nach fünf Sekunden mit ihrer hellen Stimme ruhig gegen jede Bräsigkeit stellt: „These heavy days are all so tired / I'm on my way / You got nothing to say / But your eyes are telling me to stay“ – ja, alles anstrengend, alles langweilig, nichts zu erzählen. „The news is grim / It's always the same / Gotta turn it off to stay sane.“ Ein banaler Rat, den Murray aber mit ihrer ewig coolen Stimme über gut 160 bpm hinweg singt, sodass es schwerfällt, ihm nicht zu folgen – und lieber gute Musik zu hören denn Nachrichten zu lesen. „Gotta turn it off to stay sane, Gotta turn it off to stay sane“, wiederholt sie bis zum Schluss. Der Unterschied zwischen Feel-Good-Songs und Musik, die glücklich macht? Bei Letzterer kann man es kaum erwarten, sie wieder zu hören.