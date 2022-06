Warme Jahreszeit : Das nervt uns im Sommer

Sieht lecker aus, schmeckt bestimmt auch so. Aber wehe, das Eis fängt an zu schmelzen. Bild: Laif

Diese lachhaften Servietten

Ein großes Plus an der warmen Jahreszeit ist der unvergleichliche Genuss von Speiseeis, bevorzugt aus italienischer Produktion. Schon ab Mai kann ich, wenn zumindest ein wenig Sonne am Himmel zu sehen ist, nur mit größter Selbstbeherrschung an einer Eisdiele vorbeigehen, ohne mir eine oder zwei Kugeln, natürlich in der Waffel, zu kaufen. Ich bin übrigens der Typ Schokolade, Stracciatella, Haselnuss.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Trotzdem erfasst mich bei jedem Stopp an der Eistheke eine gar nicht so kleine Irritation. Haben auch Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, was es mit den dort typischen Servietten auf sich hat? Teilen Sie gar meinen Ärger über dieses sehr dünne, sich sehr künstlich und rau anfühlende Etwas? Die Bezeichnung Serviette – abgeleitet vom lateinischen servus, deutsch Diener – ist ein Witz! Diese Servietten sind das Gegenteil von dienend. Sie verhindern das Säubern klebriger Hände oder Münder. Jeder, der anderes berichten kann, soll sich bitte melden. Ich behaupte sogar: Sie begünstigen das Kleckern auf T-Shirt oder Schuhrücken. Ganz abgesehen davon, was es für ein abrupter Abbruch sinnlicher Wahrnehmung ist, wenn die Lippen, die gerade noch köstliche fett- und zuckerstrotzende Eispartikel schmeckten, im nächsten Moment mit Schmirgelpapier bearbeitet werden.

Kluge Menschen in meinem Umfeld sagen: Es dient doch der Hygiene, dass der Eisverkäufer die Waffel mit der dünnen Lage Zellstoff umhüllt. Ja, okay. Doch es wäre ja auch möglich, eine Serviette, die diesen Namen verdient, als Schutz zu verwenden. Und erst recht wäre es möglich, auf der Theke, direkt neben dem Eistütenhalter (kannten Sie diesen Begriff?), richtige Papierservietten zu deponieren. Aber auch dort weit und breit nur die Spender mit den kleinen, verachtenswerten Zelluloseblättchen. Eva Schläfer

Behaarte Männerwaden

Sommer ist die Zeit, in der ich mich selbst nicht mehr verstehe. Ich finde Beine schön, auch die von Männern. Aber eines kann ich dann doch nicht ausstehen: Männer in Shorts. Nur eines ist noch schlimmer: wenn ich mich selbst in Shorts sehen muss, im Spiegel zum Beispiel.

Letzteres lässt sich vermeiden, da habe ich die Macht drüber. Allen anderen männlichen Wesen kann ich nicht vorschreiben, dass sie – fernab von Schwimmbad, Badesee, Fußballfeld und den eigenen vier Wänden – doch bitte ihre Beine bedecken sollen. Dabei täte es Not.

Neu und aufregend ist meine Meinung nicht, das stimmt. Unzählige Male wurden Shorts an Männern bereits gegeißelt. Manchmal zu Unrecht, gegen Freizügigkeit spricht wenig, außer vielleicht die Scham und eine Prise Prüderie. Viel öfter geschieht das aber völlig zu Recht: Shorts lassen erwachsene Männer wie Kinder wirken. Verschwitzte, behaarte Unterschenkel sind unappetitlich. Vor allem aber lassen sie jedwede Eleganz vermissen. Und dabei schreit keine Jahreszeit so sehr danach wie diese.

Laue Sommerabende, Temperaturen wie im schönsten Italien, draußen sitzen und Wein trinken – wahlweise auch die alkoholfreie Alternative. Das ist Sommer. Das ist elegant. Und eine Shorts zerreißt dieses Bild in Sekundenbruchteilen. Dann kann man auch gleich Lederhose zum Aperitivo tragen, es hätte den gleichen Effekt. Wobei? Die Lederhose wäre noch lustig, die Shorts sind es nicht.