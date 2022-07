Aktualisiert am

Jahrhundertfund in Angola

Jahrhundertfund in Angola :

Jahrhundertfund in Angola : Seltener rosafarbener Diamant ausgegraben

In Angola hat ein Unternehmen den größten rosafarbenen Diamanten seit 300 Jahren aufgespürt. Diese gelten als besondere Raritäten – ähnliche Steine erzielten in der Vergangenheit Preise von mehr als 50 Millionen Dollar.

Ein echter Hochkaräter: Ein Bergbauunternehmen hat in Angola den vermutlich größten rosafarbenen Diamanten seit 300 Jahren ausgegraben. Das Prachtstück sei 170 Karat (34 Gramm) schwer, berichtete das Bergbauunter­nehmen Lucapa Diamond Company, das dem Diamanten passend zum Fundort den Namen Lulo Rose gegeben hat. Das Lulo-Bergwerk sei eine „besondere Fundgrube und ein Geschenk“. Die dortigen Diamanten sind aus ihren vulkanischen Lager­stätten tief in der Erde über Flüsse an­geschwemmt worden. Das australische Unternehmen hat in der Mine schon 26 Diamanten mit einem Gewicht von jeweils mehr als 100 Karat aufgespürt.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Farbige Diamanten sind äußerst selten. Die Preise für solche Raritäten sind in den vergangenen zehn Jahren in die Höhe geschossen. Zusätzlich ist der Lulo Rose nach Unternehmensangaben ein Typ-IIa-Diamant. Das sind die reinsten Exemplare. Viele be­rühmte Diamanten wie der ­Cullinan oder der Lesedi La Rona – mit rund 1100 Karat einer der größten je gefundenen Rohdiamanten auf der Welt – sind von diesem Typ. Zum möglichen Wert des Lulo Rose machte das Unternehmen keine Angaben. Zunächst müsse der Stein genau analysiert werden. Der Wert eines Diamanten hängt von Größe, Farbe, Reinheit und am Ende vom Schliff ab.

Hohe Preise auf dem internationalen Markt

Geschliffene farbige Diamanten können Preise wie Kunstwerke erzielen und sorgen entsprechend für viel Wirbel auf internationalen Versteigerungen. Im April wurde auf einer Sotheby’s-Auktion in Hongkong der De Beers Cullinan Blue Diamond für 57,5 Millionen Dollar verkauft. Der Rohdiamant war 2021 in der Cullinan-Mine in Südafrika gefunden worden. Den gleichen Preis hatte fünf Jahre vorher der Oppen­heimer Blue auf einer Christie’s-Auktion erzielt und damit einen Rekord gesetzt – allerdings nur für ein Jahr: 2017 wechselte der Pink Star, ebenfalls aus Südafrika, für 71,2 Millionen Dollar den Besitzer.

Mehr zum Thema 1/

Erfreut war über den neuesten Fund auch die angolanische Regierung. Er zeige, dass in der Diamantenbranche hohes Potential stecke und sich kontinuierliche Investitionen lohnten, sagte Bergbauminister Diamantino Azevedo. Nach Öl spielen Diamanten eine wichtige Rolle für die Wirtschaft des Landes. Derzeit ist Angola der viertgrößte Diamantenproduzent der Welt. Der Lulo Rose wird voraussichtlich bei einer internationalen Auktion, organisiert von Angolas staatlicher Diamanten-Marketinggesellschaft Sodiam, versteigert. Der bisher größte Diamant aus dem Land ist der 4th February Stone mit einem Gewicht von 404 Karat. Er wurde 2016 ebenfalls in der Lulo-Mine gefunden und für 16 Millionen Dollar verkauft. Das Unternehmen will jetzt die Quelle ausfindig machen, aus der die vielen ungewöhn­lichen Diamanten ursprünglich stammen.