Das Lachen, die Schultern und natürlich der Akzent: Auch wenn Arnold Schwarzenegger an diesem Abend mit einer Kapuze über dem Kopf durch das Foyer des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles liefe, würde ihn jeder erkennen.

Für die Fotografen stellt er sich nach Jahrzehnten in Hollywood wie automatisch vor den überlebensgroßen tiffanyblauen Buchdeckel, der ihn in jüngeren Jahren als Bodybuilder zeigt, und strahlt in ein paar Dutzend Kameras. „Ich wusste, dass ich zu Höherem berufen war. Bescheidenheit ist nichts für mich“, soll Schwarzenegger einmal über sich gesagt haben. An diesem Abend glaubt man ihm das sofort.

Der Kölner Verlag Taschen hat in das Museum der amerikanischen Filmakademie eingeladen, um „ARNOLD“, einen zweiteiligen Bildband in limitierter Auf­lage, vorzustellen – Schwarzenegger als Athlet, Schauspieler, Politiker und Aktivist, aufgenommen von Annie Leibovitz, Herb Ritts, Andy Warhol und anderen Fotokünstlern.

„Er hat Kalifornien im Sturm erobert“, sagt Verleger Benedikt Taschen über den Fünfundsiebzigjährigen zur Einführung in der Nacht zu Donnerstag. Fast 1000 Gäste, unter ihnen Fans, Weggefährten und Mitglieder der amerikanischen Filmakademie, applaudieren, als Schwarzenegger in Jeans, Westernstiefeln und in Begleitung der Lektorin Dian Hanson auf die Bühne kommt. „Heute geht es um Geschichten“, sagt Hanson.

Eine „typische amerikanische Erfolgsgeschichte“

Ihre Geschichte mit Schwarzenegger begann vor mehr als 40 Jahren. Damals fiel ihr der Bodybuilder bei dem Wett­bewerb Mr. Olympia auf. Wegen seiner wunderschönen Haut und des herrlichen Körpers, wie sich die frühere Herausgeberin pornographischer Magazine er­innert.

Als sie das Österreich zur Zeit von Schwarzeneggers Geburt im Sommer 1947, zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als Wurzel seiner Vision eines besseren Lebens in den Vereinigten Staaten beschreibt, wird es im David Geffen Theater des Museums still. Schwarzenegger greift zum Mikrofon. Er wolle etwas klarstellen. „Ich sage den Leuten immer, dass sie recht haben, wenn sie sagen, ich sei eine typische amerikanische Erfolgsgeschichte. Aber sie liegen falsch, wenn sie sagen, ich sei selfmade“, sagt er. „Ich bin das Produkt von Millionen Leuten, die mir geholfen haben.“

Er sei 2003 Gouverneur von Kalifornien geworden, weil mehr als vier Millionen Menschen für ihn gestimmt hätten. Und durch die Unterstützung von Trainingspartnern des Gold’s Gym in Venice, die in den vergangenen Wochen auch versucht hätten, Karten für seinen Auftritt im Academy Museum zu bekommen. „Ein herzliches Willkommen an all die Leute von Gold’s Gym. Ich sehe sie hier überall sitzen, Frauen und Männer, aufgepumpt und mit dicken Venen.“ Das Publikum johlt.

Dann bittet Schwarzenegger den Produzenten Mike Medavoy aufzustehen. Als Chef verschiedener Filmstudios hatte Medavoy immer wieder mit ihm zusammengearbeitet. „Er ist der Mann, der für den ersten ,Terminator‘-Film verantwortlich war. Er kam bei einem Screening auf mich zu und sagte, dass es in der Produktion eine großartige Rolle für mich gebe.“ Der Rest sei Geschichte.

Dabei hätte es nach der Karriere als Bodybuilder, die 1980 mit dem siebten Mr.-Olympia-Titel endete, mit Hollywood fast nicht geklappt. Sein Akzent sei zu stark, hieß es bei den Studios, der Körper zu breit. „Man sagte mir, es sei unmöglich, ein Star zu werden. Damals galten Woody Allen, Dustin Hoffman und Al Pacino als Sexsymbole. Die ­Ty­pen wogen knapp 60 Kilogramm. Ich wog 120 und sah neben ihnen aus wie ein Monster“, erinnert er sich.

Das Schönheitsideal änderte sich einige Jahre später. Der Produzent Ed Pressman hatte den Österreicher in dem Doku­drama „Pumping Iron“ gesehen und suchte nach dem Kauf der Filmrechte für „Conan der Barbar“ nach einem Hauptdarsteller. Wie so oft an diesem Abend zitiert Schwarzenegger aus seinen ­Re­geln für Erfolg. „Hört nicht auf die Neinsager“, rät er dem Publikum, das er zuvor schon zu harter Arbeit („You have to work your ass off“) und Ausdauer („Wenn schon, denn schon – as we say in German“) aufgefordert hat.