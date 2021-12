Scholz übernimmt Follower : Machtübergabe auf Instagram

Aktualisiert am

Folgen Sie plötzlich nicht nur Angela Merkel, sondern auch Olaf Scholz auf Instagram? Nicht nur im Bundestag, auch in den sozialen Netzwerken wurde der Regierungswechsel am Mittwoch vollzogen.

Eigentlich sollte dieser Regierungswechsel relativ lautlos an den meisten Menschen vorübergehen. Also nicht der erste, in Bundestag und Schloss Bellevue. Hier gab es Push-Meldungen und Live-Berichte, man sah Kamera-Profi Karl Lauterbach fröhlich seine Urkunde schwenken und den neuen Agrarminister Cem Özdemir mit der seinen auf dem Gepäckträger nach Hause radeln. Und natürlich sah man Olaf Scholz, der Angela Merkel noch einen Blumenstrauß übergab und dann auf einmal Kanzler war.

Für diese Zeremonie gibt es ein Protokoll, das schnell erklärt ist: Erst wird die Amtsinhaberin verabschiedet, dann der neue Kanzler vereidigt. Viele vergleichen diese Amtsübernahme nun mit der von Willy Brandt, weil auch er die Bundesrepublik einst jünger, frischer, moderner machen wollte. Das Motto der neuen Ampel-Koalition „Mehr Fortschritt wagen” ist angelehnt an Brandts Versprechen: „Mehr Demokratie wagen”. Doch Willy Brandt, das muss man an dieser Stelle sagen, hatte noch kein Instagram.

Hier fand nämlich parallel ein zweiter Machtwechsel statt; und wer am 8. Dezember, gegen 15.30 Uhr einen Blick auf die App warf, musste möglicherweise kurz stutzen. Für mindestens eine halbe Stunde wurde die Bundesrepublik hier doppelt – und noch dazu paritätisch – regiert, von @bundeskanzlerin und @bundeskanzler. Beiden Accounts folgten die selben 1,8 Millionen Menschen, von denen sich manche vielleicht fragten, warum sie aus ihrem Feed plötzlich Olaf Scholz begrüßte, hatten sie doch einst bei Merkel auf „abonnieren“ gedrückt.

Also, Nachfrage bei Instagram, genauer gesagt bei Meta, wie der Facebook-Konzern mittlerweile heißt. Wie geht das denn, Follower einfach auf ein neues Profil zu übertragen? Klingt ja schließlich nach dem Traum jedes Influencers: Von 80.000 Follower auf 1,8 Millionen, und das in wenigen Minuten. Und den lebt nun Olaf Scholz?

Es gab an diesem Tag auch andere, die mit ihrem Amt den Account auf den Sozialen Medien übergaben, Regierungssprecher Steffen Seibert beispielsweise. Er verabschiedete sich in ein Twitter-Archiv-Profil, abrufbar unter @RegSprecherStS, und rief dazu auf, seinem Nachfolger Steffen Hebestreit, der künftig das Handle @RegSprecher übernimmt, doch bitte zu folgen. „Ihm die eine Million Follower quasi zu übergeben, das lassen die Twitter-Vorgaben leider nicht zu”, entschuldigte er sich in einer Video-Botschaft.

Anders war das bei dem Regierungswechsel auf Instagram, wie ein Meta-Sprecher auf Anfrage erklärte. Auch das Profil der Bundeskanzlerin wurde in einen Archiv-Account umgewandelt, es bleibt der Nachwelt als @bundeskanzlerinmerkel erhalten. Doch zuvor war es für das neue Profil des Bundeskanzlers dupliziert worden. Hierzulande noch ein Novum, immerhin fand der letzte Amtswechsel 2005, und damit fünf Jahre vor der Gründung von Instagram statt. In den USA konnte Meta hingegen schon mehrere Amtswechsel begleiten; und der Konzern hatte schon die Instagram-Übergaben für Obama, Trump und Biden organisiert. Die Follower folgen somit automatisch auch dem Profil des neuen Amtsinhabers, das des Vorgängers bleibt davon unberührt archiviert abrufbar. Ob man es vermessen oder serviceorientiert findet, anzunehmen, die Follower eines Amtsinhabers würden sich auch für seinen Nachfolger interessieren, bleibt dabei Ansichtssache.

Angela Merkel wurde in den vergangenen Jahren weniger bekannt als Instagram-Kanzlerin, sondern eher als die der diskreten SMS-Nachrichten. Gerhard Schröder, der wohl bislang als Influencer Nummer eins unter den Altkanzlern galt, blickte am Mittwoch von der Loge des Bundestags auf das Treiben hinab. Danach schnell ein Schnappschuss, hochgeladen von seiner Frau @soyeonschroederkim: „Grüße aus dem Bundestag”, kurz und knapp. Olaf Scholz hat seitdem schon zehn Posts und noch mehr Stories veröffentlicht. Das Rennen um das Kanzleramt ist erst mal beendet, das auf Instagram geht für den Bundeskanzler gerade erst los.