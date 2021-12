Falten und Schönheits-OPs : Wie Corona uns zu Narzissten macht

In der Pandemie sehen wir uns permanent selbst auf dem Bildschirm – und damit Falten, hängende Lider, fahle Haut. Auch deshalb nimmt die Zahl der Schönheitseingriffe zu. Warum ist das eigene Spiegelbild so schwer auszuhalten?

Am Anfang war es nur ein Gedanke, der Marion Kemper durch den Kopf schoss, als sie sich im Team-Call mit den Kollegen in der Kamera sah: „Mensch, du siehst heute aber müde aus.“ In der einstündigen Konferenz merkte die 51 Jahre alte Juristin, dass sie ihre Kolleginnen und Kollegen mehr als sonst musterte. Einige wirkten frisch, bei anderen wunderte sie sich darüber, dass sie ihr deutlich älter vorkamen, als sie es jemals im Büro wahrgenommen hatte. „Das Aussehen in diesen Meetings wurde zu einer richtig fixen Idee, die mich nicht mehr losließ.“

„War während des Meetings mehr auf mein Aussehen als auf meine Arbeit konzentriert“

Marion Kemper, deren richtiger Nachname anders lautet, erfolgreich im Job und eigentlich selbstbewusst, achtete in den folgenden Wochen darauf, dass das Licht optimal auf ihren Bildschirm fiel. Sie kaufte ein Ringlicht, das Influencer und Fotografen nutzen, um die ideale Beleuchtung zu schaffen, und stellte es hinter dem Laptop auf, weil dort der Lichteinfall von oben ideal sein soll. Die Falten auf der Stirn wurden nicht schwächer. „Irgendwann war ich so auf diese Falten fixiert, dass ich während meiner Video-Meetings fast mehr auf mein Aussehen als auf meine Arbeit konzentriert war“, sagt Kemper. „Da folgte der Entschluss, mich zum ersten Mal in meinem Leben botoxen zu lassen.“