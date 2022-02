Schnapszahl-Hochzeitstag : Ein guter Tag, um Ja zu sagen

Frisch verheiratet: „Mr. und Mrs. Öz“ verlassen am Mittwoch das Historische Rathaus am Alter Markt in Köln. Bild: dpa

Kölner Altstadt, kurz vor elf: Alles grau entlang der Pipinstraße, ein gewöhnlicher Mittwoch eben. Grauer Asphalt, grauer Dom, grauer Himmel. Da blitzt es, mitten ins Grau – ein Blitz in Metallic­flieder. Es sind High Heels, die da blitzen, und wer an diesem Tag dem Grau der Stadt entfliehen möchte, muss nur den metallicfliederfarbenen High Heels folgen. Sie biegen um die Ecke, straucheln kurz auf dem kleinteiligen Kopfsteinpflaster, fangen sich wieder. Eine Kamera baumelt im Takt des schnellen Klackerns der Absätze, die fliederfarbenen Schuhe biegen noch einmal ab, und da ist schon die erste müde Braut. Der Vater stützt sie, denn mit weißen Schuhen und einem weißen Traum aus Tüll und Satin läuft es sich irgendwann nicht mehr gut, vor allem nicht auf Altstadtpflaster. Auf dem Alter Markt ist viel los, die metallic­fliederfarbenen High Heels fügen sich schön ein in eine Reihe aus Anzügen und Kleidern, die unter Wintermänteln hervorlugen, dazu Hochsteckfrisuren mit Blümchen darin oder kunstvoll über die Schultern gelegte Haarwellen. Es ist der 2. 2. 2022, ein guter Tag zum Heiraten.

„Ach, heute ist der 2. 2.?“ Ein Hochzeitsgast im schneeweißen Hemd hat das Datum gar nicht im Kopf. Er weiß nicht, ob das Brautpaar deshalb heiratet, er ist eigentlich auf der Suche nach einem Corona-Testzentrum – ohne Test keine Feier. „Darum ist hier so viel los“, sagt er. Den Test gibt’s zum Glück um die Ecke.

Schnapszahlen und Köln – das ist eine alte Beziehung. Der 11. 11. markiert den Beginn der Karnevalssaison, um 11.11 Uhr von den Jecken gefeiert und begossen. Das „Kölsche Grundgesetz“ zählt elf Paragraphen, und die Elf hat eine lange kultur­geschichtliche Tradition: Die Zahl gilt als aufmüpfig, unordentlich, ziemlich jeck eben, eine ungerade Primzahl knapp hinter der sehr geraden Zehn und kurz vor der ebenfalls schön runden Zwölf. Und: Die Elf ist die kleinste Schnapszahl überhaupt.

Schön einfach zu merken

Die Kölner haben sich die Elf zu eigen gemacht, schließlich galt sie einst auch als sündig. Wobei Schnapszahlen heute nicht mehr als sonderbar oder gar teuflisch ­gelten, sondern als glücksbringend – und schön einfach zu merken ist der Hochzeitstag am 2. 2. obendrein. Der Termin war am Kölner Standesamt dementsprechend ausgebucht. 26 Paare heiraten an diesem historisch einprägsamen Tag in der Stadt am Rhein. Am 22. Februar, der ebenfalls schon ausgebucht ist, sind es sogar 42 Paare. In der befreundeten Jecken-Stadt Düsseldorf gratuliert Oberbürgermeister Stephan ­Keller (CDU) einigen Brautpaaren sogar persönlich mit einem Blumenstrauß. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat offenbar Besseres zu tun.

Buntes Konfetti weht über den Platz, ein paar Farbtupfer auf dem Grau. Eine Frau drapiert eine weiße Plane vor dem Eingang des Historischen Rathauses, ein Mann trägt Gestelle mit weißen Blüten herüber. Ein nervöser Bräutigam geht auf und ab, sieht einen Verwandten, der rauchend abseits steht, geht hin und begrüßt ihn. Heiratet er wegen des 2. 2.? „Nicht nur“, sagt er und guckt zur Braut, deren dunkles Haar auf dem schneeweißen Kleid schimmert wie im Märchen. „Aber der Tag war frei! Und das fanden wir gut.“ Jetzt muss er aber weiter, gleich wird geheiratet. Die Plane und die Blütenpracht werden für ihn und seine Fast-Frau drapiert – auf einem prallen, weißen Luftballon, in dessen Bauch lauter kleinere weiße Ballons auf und ab hüpfen, steht: „Mr. und Mrs. Öz“.

Auch die müde Braut steht vor dem Rathaus, sie hält einen weißen Plastikbecher in der Hand, ihr Bräutigam trinkt eine Cola aus der Dose. Die Termine verzögern sich, sie haben noch gar nicht Ja gesagt. Den 2. 2. fanden sie als Datum schön – „und wir haben beim Standesamt angerufen und nachgefragt“. Der Termin war noch frei. „Das war gar nicht schwer.“

Die nächste Braut kommt über den Platz gelaufen, in einem cremefarbenen, eng anliegenden Kleid. Zwei Frauen fangen an zu weinen, als sie ihr um den Hals fallen, sie fangen die Tränen vorsichtig unter den Wimpern auf, an so einem Tag darf nichts danebengehen. So grau der 2. 2. auch sein mag, ein Tag zum Freuen ist er trotzdem. Und am Nachmittag kommt dann sogar noch ganz langsam die Sonne raus.