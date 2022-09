Nilam Farooq im Fragebogen : „Ich lache über Witze, die so böse sind, dass ich sie nie laut erzählen würde“

Bitterböse Komödien liegen ihr, so wie der Kinoerfolg „Contra“ von Regisseur Sönke Wortmann, in dem Nilam Farooq eine Studentin spielt, die sich mit ihrem Professor (Christoph Maria Herbst) auseinandersetzen muss. Erst beleidigt er sie im vollbesetzten Hörsaal rassistisch, danach wird er von der Hochschule gezwungen, sie auf einen Debattierwettbewerb vorzubereiten. Dafür bekamen die beiden in diesem Jahr den Ernst-Lubitsch-Preis für die beste komödiantische Leistung im deutschen Film. Farooq, 1989 in Berlin geboren, wurde auch als Youtuberin mit ihrem Kanal „daaruum“ bekannt. Ihre selbst produzierten Videos erreichten mehr als eine Million Abonnenten. Im Kino ist die Zweiunddreißigjährige seit Anfang September wieder in einer Komödie zu sehen: im Film „Freibad“ von Regisseurin Doris Dörrie, an der Seite von Andrea Sawatzki und Maria Happel.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Was essen Sie zum Frühstück?

Ich frühstücke sehr selten, wenn, dann aber herzhaft. Brot mit Käse. Dazu muss es einen Kaffee geben, mit Hafermilch, sonst trinke ich ihn nicht. Und einen Orangensaft.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Mein Kleiderschrank ist schon ziemlich gut gefüllt, daher kaufe ich nicht so viel. Wenn ich etwas Neues kaufen möchte, muss ein Teil gehen. Ich achte dann besonders auf die Qualität.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Ein langer, bequemer, blauer Hausrock aus Satinstoff von meiner Oma, der ist um die 60 Jahre alt. Den hat sie schon als Jugendliche getragen.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Vergangene Woche. Kein echter Brief, es war eine Notiz, eine nette Notiz, an meinen Nachbarn. Der hatte mir einen Zettel in die Tür gesteckt, auf den ich mit einem Brief geantwortet habe.

Welches Buch hat Sie im Leben am meisten beeindruckt?

„Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl, ein Ratgeber über die Kindheit, beziehungsweise wie wir in der Kindheit schon konditioniert werden fürs gesamte Leben. Beim Lesen hatte ich einige Aha-Momente, die mir bis heute etwas bringen. Insofern hat mich das Buch sehr beeinflusst.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Vieles bekomme ich durch die sozialen Medien mit. Außerdem läuft im Hintergrund immer ein Radio oder Fernseher, so bekomme ich das Meiste mit.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Smalltalk liegt mir leider nicht so. Ich habe aber gelernt, dass es am besten für mich ist, wenn ich den Leuten einfach Fragen stelle, wie: Was machst du? Wenn derjenige dann etwas Interessantes antwortet, folgt die nächste Frage. So wird aus Smalltalk ganz schnell ein spannendes Gespräch.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

Ich weine eigentlich bei jedem Film. Zuletzt war es wohl bei „König der Löwen“, den ich mir mal wieder angeschaut habe. Da muss ich immer wieder weinen.

Sind Sie abergläubisch?

Wenn ich Nein sage, ist das eine Lüge. Aber ich sage trotzdem Nein, auch wenn ich manche Sachen aus Aberglauben nie tun würde. Da bin ich von meiner Mama vorgeprägt, die total abergläubisch ist. Sie würde zum Beispiel nie eine Handtasche auf den Boden stellen, weil sonst das Geld aus ihr verschwindet. Was ich mache, wenn ich meine Wohnung für längere Zeit verlasse, ist, dass ich mich von jedem Zimmer verabschiede: Tschüss Wohnzimmer, tschüss Badezimmer, tschüss Küche. Man weiß ja nie, ob man heil zurückkommt.

Worüber können Sie lachen?

Über sehr böse Witze, die so böse sind, dass ich sie nie laut erzählen würde. Man könnte es auch schwarzen Humor nennen. Und ich bin Fan von guten Wortwitzen. Darum hat mir der Film „Contra“ auch so große Freude bereitet, eine Geschichte voller Wortwitze.

Ihr Lieblingsvorname?

Ich habe sehr viel Glück mit meinem Vornamen gehabt. Mein Vater ist Pakistani, der Name ist aber Sanskrit und in Indien verbreitet. Er bedeutet „der blaue Saphir“. Ansonsten mag ich kurze Namen wie Cleo oder Ruby.

Machen Sie eine Mittagspause?

Nein. Außer sie wird mir vorgegeben. Überhaupt führe ich gefühlt ein Leben ohne Wochentage und Uhrzeiten.

In welchem Land würden Sie gerne leben?

Entweder in Italien oder auf einer spanischen Insel.

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Getränke mit Geschmack wie Eistee. Ich kann nicht verstehen, wie man nur Leitungs- oder Sprudelwasser trinken kann. Außerdem Weißwein.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

Ein Auto bedeutet für mich große Freiheit. Das habe ich schon so empfunden, als ich endlich meinen Führerschein hatte und das erste Mal mit lauter Musik eine Straße entlang gefahren bin.

Was ist Ihr größtes Talent?

Ich kann vieles ziemlich gut, aber nichts perfekt. Was ich mag: mich in Neues reinzufitzeln. Das kann ich wirklich gut: neugierig sein, aufnahmefähig sein.

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Autofahren, sehr viel Unfug essen, Alkohol trinken, zu wenig schlafen.

Welcher historischen Person würden Sie gerne begegnen?

Gandhi.

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Ich trage keine Uhr. Ich habe es immer wieder versucht, weil ich sehr gerne eine Uhrenträgerin wäre, aber ich bin es einfach nicht. Schmuck trage ich, aber keinen besonderen, ich wechsle ihn auch jedes Jahr. Am liebsten Armbänder und Ringe.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Ich trage Libre von Yves Saint Laurent. Ansonsten mag ich den Geruch von frisch gewaschener Wäsche und auch von Shampoos, die nach Honig und Mandeln riechen. Was ich gar nicht mag, ist Vanille.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Eines der schönsten war der Sternhimmel in der Atacama-Wüste in Chile.

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Bei Sam Fender in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Das war im Mai nach langer Zeit das erste Konzert für mich.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Das Bewusstsein dafür, dass Glück von Dauer sein kann.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Gin Tonic oder Weißwein.