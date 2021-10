Schauspielerin Gizem Emre : „Ich bin sehr nah am Wasser gebaut“

Gizem Emre war gerade volljährig, als sie ihren ersten großen Erfolg landete. Mit der Rolle der Zeynep in „Fack ju Göhte“ wurde die Schauspielerin 2013 bekannt. Als Tochter alevitischer Kurden wurde sie 1995 in Berlin geboren und wuchs in Kreuzberg auf. An Auftritte auf roten Teppichen hat sie sich längst gewöhnt. Nach einem Tag am Filmset im Juni in Berlin nimmt sie sich Zeit für dieses Interview, geht anschließend, als Gesicht von L’Oréal Paris, in die Maske und posiert dann in einem schwarz-weißen Jumpsuit von Nobi Talai für die Kameras auf der Eröffnungsfeier der Berlinale.

Johanna Christner Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge



Was essen Sie zum Frühstück?

Avocado mit Zitrone, Limetten und Salz auf einer getoasteten Scheibe Brot.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Seit einiger Zeit achte ich darauf, dass alles nachhaltig produziert wurde, und verzichte auf Fast Fashion. Denn mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, fair einzukaufen und dabei wirklich gute Qualität zu bekommen.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Ein T-Shirt aus Thailand. Dort war ich während des Drehs von „Fack ju Göhte 2“. Wir bekamen Stunttraining mit thailändischen Stuntmännern, die zuvor schon mit Jackie Chan gedreht hatten. Einer von ihnen hat mir sein T-Shirt geschenkt: Es ist grau, auf dem Rücken steht „Stuntteam Sang“ – und ich trage es schon seit ungefähr sechs Jahren.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Das war im vergangenen Jahr: einen Brief an meine Familie in New York. Ich habe es aber bisher nicht geschafft, ihn abzuschicken.

Welches Buch hat Sie in Ihrem Leben am meisten beeindruckt?

Ein Buch, das mich sehr inspiriert, beeindruckt und berührt hat, war „Becoming“ von Michelle Obama.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Digital. Nachrichten lese ich immer auf meinem Handy. Die Push-Benachrichtigungen habe ich aber ausgeschaltet. Lieber nehme ich mir Zeit und schaue in die News, wenn es mir passt, anstatt mich zwischen Tür und Angel benachrichtigen zu lassen.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Nicht Corona, nicht das Wetter! Ich finde es spannend, mich mit anderen über das Reisen auszutauschen: Wo möchte man noch hin, wo hat es einem am besten gefallen? Das ist ein echter Eisbrecher.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

Mich bringen schon die kleinsten Sachen zum Weinen – ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Der letzte Film war aber vermutlich „Pieces of a Woman“.

F.A.Z. Newsletter Stil - Die schönen Seiten des Lebens Donnerstags um 14.00 Uhr ANMELDEN

Sind Sie abergläubisch?

Ja, ein bisschen schon, aber nicht so sehr, dass ich davon mein Leben bestimmen lassen würde. Als ich ein Kind war, lag ich mit meinen Cousinen und Cousins manchmal auf dem Fußboden, und wenn dann einer über mich stieg, schrien alle: „Steig schnell noch mal auf die andere Seite, sonst hört sie auf zu wachsen!“ Früher habe ich daran geglaubt.

Worüber können Sie lachen?

Es ist relativ leicht, mich zum Lachen zu bringen. Ich lache zum Beispiel über mich selbst, wenn ich stolpere – aber auch wenn jemand anderes stolpert. Am liebsten lache ich mit Menschen über Witze, die nur wir untereinander verstehen.

Ihre Lieblingsvornamen?

Mir gefallen Namen mit einer tieferen Bedeutung, wie es oft im Türkischen der Fall ist. „Mavi“ finde ich schön, ein Name für die Farbe Blau, der aber im Sprachgebrauch nicht verwendet wird. Alle Namen will ich nicht nennen, die hebe ich mir für meine Kinder auf.

Machen Sie eine Mittagspause?

Wenn ich am Set bin, um acht Uhr anfange zu drehen und feste Zeiten habe, an die ich mich halten muss – ja. Wenn ich nicht drehe, teile ich mir das selbst ein.

In welchem Land würden Sie am liebsten leben?

Ich bin hier in Berlin und Deutschland generell sehr glücklich. In naher Zukunft hätte ich gerne ein Ferienhaus auf einer Insel, die nicht weit entfernt ist.

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Zitronen und Limetten.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

Natürlich gibt einem das Auto eine gewisse Mobilität, aber ich wohne so zentral in der Stadt, dass ich momentan gar keines brauche. Eher versuche ich, auf mein Auto zu verzichten, weil vieles entspannter zu Fuß zu erreichen ist und das die Umwelt schont.

Was ist Ihr größtes Talent?

Meine guten Reflexe: Ich kann gut werfen und fangen!

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Ich würde sagen, dass ich ein recht vernünftiger Mensch bin, da ich zum Beispiel nicht rauche und nicht allzu viel trinke.

Welche historische Person würden Sie gerne treffen?

Frida Kahlo. Weil ich sie unfassbar inspirierend, stark und mutig finde.

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Was ich jeden Tag trage, sind meine zwei Armbänder von Cartier. Die habe ich jeweils von ganz besonderen Menschen geschenkt bekommen. Und eine Uhr trage ich, wenn ich Lust darauf habe.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Am liebsten habe ich nicht allzu schwere Düfte mit Oud-Extrakten. Und einer meiner Lieblingsdüfte ist Roses Musk von Montale.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Sehr besonders finde ich es, wenn Urlaube mit einem Dreh im Ausland verbunden sind. Vor ein paar Jahren war ich beruflich für einen ganzen Monat in Kapstadt, war dort ein bisschen auf mich alleine gestellt und bin daher an dieser Erfahrung sehr gewachsen.

Mehr zum Thema 1/

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Auf dem Tora-Konzert in Berlin, das ist eine australische Elektro-Band. Das müsste vor eineinhalb Jahren gewesen sein, auf deren Europa-Tour.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Momentan fühle ich mich erfüllt und glücklich, daher: nichts.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Gerne trinke ich Rotwein, an Sommertagen einen Rosé. Sonst nur Wasser und keine Softgetränke.