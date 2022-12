Fragebogen Franziska Hartmann : „Mein größtes Talent? Da würde ich gerne einen Telefon-Joker fragen“

Schauspielerin Franziska Hartmann verrät im Stil-Fragebogen, warum sie in Indien eine unangenehme Begegnung mit der Polizei hatte und welchen Duft sie am meisten liebt.

Franziska Hartmann ist in Indien mit der Polizei zusammengestoßen, weil sie heimlich in einem Tempel fotografiert hatte. Bild: Picture Alliance

Diese Rolle sei für sie ein großes Geschenk, sagt Franziska Hartmann. In der Dramaserie „Neuland“ spielt die Achtunddreißigjährige, die Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig studierte und lange dem Ensemble des Thalia-Theaters in Hamburg angehörte, die Berufssoldatin Karen Holt, die sich nach dem Verschwinden ihrer Schwester um ihre Nichten kümmert. Nach ihren Worten ist das eine herrlich unangepasste, verschlossene und doch extrem herzerwärmende und beeindruckende Frau. Die sechs Folgen sind schon in diesem Monat in der ZDF-Mediathek zu finden. Im Fernsehen läuft die Serie zwischen den Jahren: mit jeweils drei Folgen am 27. und 28. Dezember von 22.15 Uhr an im ZDF.

Johanna Christner Redakteurin im Ressort Gesellschaft & Stil.



Was essen Sie zum Frühstück?

Am liebsten ein Croissant mit einem Cappuccino. Aber ich verschmähe auch kein Rührei mit Baked Beans und Vollkornbrot. Ich esse sehr gerne.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Ich verbringe meine Freizeit nicht gerne mit Shopping. Aber ich habe das große Glück und mache davon Gebrauch, dass man nach einem Filmdreh – in seltenen Fällen auch im Theater – Kostüme abkaufen kann. Mit denen verbinde ich dann schöne Erfahrungen und Erinnerungen.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Die liegen zwar nicht im Schrank, aber das sind Stiefeletten, die ich vor mehr als 20 Jahren gekauft habe. Das waren meine ersten Schuhe mit Absatz. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damit stolz den Flur auf und ab gelaufen bin. Die Schuhe waren mal blau, inzwischen sind sie grau.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Das war vor ein paar Monaten: ein Liebesbrief an meinen Mann zu unserer Hochzeit. Ich schreibe auch oft Postkarten an Freunde und meine Familie.

Welches Buch hat Sie im Leben am meisten beeindruckt?

Zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Leben beeindrucken mich unterschiedliche Bücher. Spontan würde mir aber einfallen: „Das achte Leben (Für Brilka)“ von Nino Haratischwili. Das ist ein großartiger Familienroman mit tollen Frauenfiguren über ein Jahrhundert in Georgien. Wir haben das auch am Thalia-Theater in einer fünfstündigen Inszenierung auf die Bühne gebracht, die ich total liebe.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Ich habe ein SZ-Abo, ansonsten hier und da. Soziale Medien nutze ich allerdings nicht.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Im Moment sind meine Haare für eine Rolle blond gefärbt. Da sprechen mich total viele Leute darauf an.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

Seit ich ein Kind habe, komme ich nicht mehr so wirklich zum Filmegucken. Aber in fast jedem Film, den ich in letzter Zeit gedreht habe, weine ich. Also meine Figuren.

Sind Sie abergläubisch?

Nicht wirklich. Aber ich achte trotzdem darauf, mich beim „Toi, toi, toi“-Sagen nicht zu bedanken, dass ich schon ein Kostümteil anhabe und über die richtige Schulter gespuckt wird. Und ich würde auf einer Bühne auch nicht pfeifen.

Worüber können Sie lachen?

Über vieles. Zum Beispiel über den Humor meines zwei Jahre alten Sohns.

Ihr Lieblingsvorname?

Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nämlich gerade schwanger. Noch habe ich keinen Favoriten, aber das Kind kommt erst Ende Februar – ich habe also noch ein bisschen Zeit.

Machen Sie eine Mittagspause?

Auf jeden Fall trinke ich gerne hier und da einen gemütlichen Kaffee. Beim Drehen gibt’s immer 45 Minuten Mittagspause, aber die kann auch mitten in der Nacht sein.

In welchem Land würden Sie gerne leben?

In Deutschland. Manchmal trage ich Fernweh in mir oder sehe mich in einem Steinhaus in Südfrankreich, aber ich bin schon sehr froh, in Deutschland zu leben.

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Schokolade. Aber man findet meistens auch Kapern, Oliven und getrocknete Tomaten.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

Ohne. Ich fahre eigentlich nur in Filmen Auto.

Was ist Ihr größtes Talent?

Da würde ich gerne einen Telefon-Joker fragen. Aber ich kann ganz gut im Moment leben.

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Meine Steuererklärung bis zur allerletzten Sekunde aufschieben.

Welcher historischen Person würden Sie gerne begegnen?

Das kommt darauf an, womit ich mich gerade beschäftige. Ich hatte gerade eine Lesung aus dem Buch „Imperium der Schmerzen“ von Patrick Radden Keefe. Da geht es darum, dass eine Familiendynastie die Opioidkrise ausgelöst hat. Dazu würde ich wahnsinnig gerne eine Anwältin kennenlernen, Maura Healey, die diese Familie verklagt hat. Und ich würde gerne eine historische Figur treffen, die ich wahrscheinlich bald spielen werde – ich darf aber noch nicht sagen, wer das sein wird.

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Als Schmuck trage ich meinen Verlobungsring und meistens eine lange Kette. Eine Uhr trage ich nie.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Bühnenluft. Die löst regelmäßig Glücksgefühle in mir aus, wenn ich eine Bühne betrete. Da denke ich mir jedes Mal: Hier bin ich richtig. Ich liebe aber auch die meisten Blumendüfte und den Geruch der Kopfhaut von Neugeborenen.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Ich bin in meinem Leben sehr viel gereist, vor allem mit Rucksack, Tagebuch und Kamera. In viele ferne Länder, in denen ich unfassbar schöne Zeiten verbracht habe. Ich kann mich da gar nicht entscheiden. Wenn ich mich für das aufregendste Erlebnis entscheiden müsste, fällt mir da spontan eine Situation ein, als ich alleine in einem Exorzistentempel in der Nähe von Agra in Indien war. Dort wurde ich von Polizisten rausgefischt und in ein Hinterzimmer gebracht, weil ich heimlich fotografiert habe. Ist aber am Ende alles gut ausgegangen.

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Ich war vor ein paar Tagen bei einer Freundin, und unsere Kinder wollten Theateraufführung machen und tanzen. Deswegen sollte meine Freundin Klavier spielen. Sie ist eine tolle Pianistin, deswegen kamen wir da spontan in den Genuss eines kleinen Hauskonzerts – ein Stück von Poulenc.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Nichts.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Leitungswasser. Oder Kräutertee.