Sebastian Koch : „Smalltalk ist furchtbar. Schon das Wort gefällt mir nicht“

Der deutsche Schauspieler Sebastian Koch wird am Dienstag 60 Jahre alt. Im Stil-Fragebogen verrät er, bei welchem Film er zuletzt geweint hat, welches Buch ihn am meisten beeindruckt hat und wieso er Smalltalk nicht mag.

Was essen Sie zum Frühstück?

Ich habe Phasen. Eierphasen zum Beispiel, die dauern aber meist nicht lange an. Seit ich kürzlich in London war, habe ich eine Smoothie-Phase: Babyspinat, viel, ein wenig Maca-Pulver, ein paar Cashewnüsse, dazu ein halber Apfel und eine halbe Birne, das Ganze mit 700 Milliliter Hafermilch durchgemixt – wunderbar.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Ich kaufe nicht gerne Kleidung ein. Nur wenn ich wirklich muss oder mir wirklich etwas gefällt. Und ich muss auch gestehen, dass ich viel im Internet kaufe. Wenn mir da eine Jeans gut passt, kaufe ich gleich drei davon und

habe dann eine Weile wieder meine Ruhe.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Das ist ein Anzug von Yōji Yamamoto. Der hatte Anfang der Neunzigerjahre eine Modenschau im Louvre und unter anderen Schauspieler, Schriftsteller und Maler gefragt, ob sie für ihn laufen. Ich habe dafür damals zwei Anzüge bekommen, und der zweite ist nun leider auch hinüber. Aber ich habe ihn fast 30 Jahre getragen.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Ich habe vor zwei Jahren ein kleines Haus an einem See entdeckt, etwas von Berlin entfernt. Das wollte ich unbedingt haben, so wie sehr, sehr viele andere

Menschen auch. Darum habe ich mich über Nacht hingesetzt und einen Brief geschrieben, der so gut sein musste, dass ich das Häuschen bekomme. Das hat geklappt. Das war meine letzte großhandschriftliche Tat.

Welches Buch hat Sie im Leben am meisten beeindruckt?

Früher war es „Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez. Das hat mich sehr gefesselt, weil es wie eine eigene Welt ist, in die man abtaucht. Kürzlich war es „Verwobenes Leben“ von Merlin Sheldrake, ein Buch über Pilze, deren Bedeutung wir unterschätzen. Ein Leben ohne Pilze ist gar nicht möglich, und es scheint kaum jemand zu wissen.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Über die Apps von „Süddeutsche Zeitung“, „Zeit“, „Spiegel“, „Guardian“ und – natürlich – der F.A.Z. Das sind für mich die fünf wichtigsten.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Smalltalk ist furchtbar. Schon das Wort gefällt mir nicht. Smalltalk kann ich eigentlich nur machen, wenn ich mich wohlfühle, und wenn ich mich wohlfühle, brauche ich keinen Smalltalk.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

Als ich kürzlich am Berliner Hauptbahnhof auf ankommende Geflüchtete aus der Ukraine traf, kamen mir die Tränen. Die dramatischen Erlebnisse, den Schock in ihren Augen zu sehen – das war sehr bestürzend. Das ist leider kein Film.

Sind Sie abergläubisch?

Früher beim Theater gab’s sowas. Da hat man vor einer Vorstellung einen Fernet-Branca getrunken, und dann war’s die beste Vorstellung jemals. Also musste man danach immer einen Fernet-Branca vor der Vorstellung trinken. Das waren zwar eher Rituale, aber ein bisschen Aberglaube war da auch mit dabei.

Worüber können Sie lachen?

Über mich. Und ich liebe Situationskomik im Alltag. Wenn man dann noch jemanden an der Seite hat, der die Dinge auch so sieht, ist es ein großes Fest. Und natürlich immer über gute Witze.

Ihr Lieblingsvorname?

Paulina, Jacob und Emil.

Machen Sie eine Mittagspause?

Eigentlich schon, aber dann ist es plötzlich vier, und ich merke, dass ich Hunger und die Mittagspause wiedereinmal vergessen habe.

In welchem Land würden Sie gerne leben?

In Deutschland in meinem Häuschen am See oder gerade auch auf einer der griechischen Kykladen in der Ägäis.

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Butter. Und zwar gute Butter, die beste Butter. Butter über alles. Eine Brezel ohne Butter würde ich nicht essen.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

Ich mag Autos. Lange Strecken alleine zu fahren hat etwas sehr Meditatives. Man bewegt sich und ist trotzdem für sich. Aber ich bin auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer.

Was ist Ihr größtes Talent?

Das müssen andere sagen.

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Zu viel essen, zu viel trinken . . . Ich bin bei allem dabei, was mit „zu viel“ anfängt.

Welcher historischen Person würden Sie gerne begegnen?

Einem der ersten Homo sapiens, so vor 300.000 Jahren. Das würde mich extrem interessieren, was sich da so ergeben würde, wenn man einem Menschen derselben Spezies nach so langer Zeit gegenübertritt – am besten

mit vorsichtiger Distanz und Neugier.

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Nein. Ganz früher habe ich mal einen Ohrring getragen. Eine Uhr brauche ich nicht. Uhren gibt es überall, die Frage nach der Zeit ist also keine.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Was für ein sinnliches, sensibles Fest das Riechen ist! Und trotzdem trage ich seit 20 Jahren dasselbe Parfum.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Wenn ich zu meinem Haus am See fahre, gibt es eine Strecke durch den Wald, so fünf, sechs, vielleicht auch acht Kilometer lang. Davor ist die Stadt, danach kommt das Land. Dieser Übergang von Hochenergie zur Stille,

der ist für mich besonders schön. Dazu höre ich Musik von Gustav Mahler. Das sind zwar keine echten Ferien, es ist aber doch eine Auszeit.

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Im November war ich mit Daniel Hope im Braunschweiger Dom. Unser Programm nennt sich „Paradies“ und ist eine musikalische Lesung. Er spielte auf seiner Geige Musik von Bach über Debussy bis Ravel, ich las Texte von

Aischylos über Dostojewski bis Zweig.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Glück ist überbewertet, es kommt und geht. Alle Versuche, es festzuhalten, scheitern zuverlässig. Und das ist gut so.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Sehr gerne Rotwein. Wo wir wieder beim „zu viel“ wären.