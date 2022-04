Samuel L. Jackson : „Das war die einfachste Rolle meines Lebens“

Herr Jackson, in der neuen Serie „Die letzten Tage des Ptolemy Grey“ spielen Sie einen 91 Jahre alten Demenzkranken, der dank einer experimentellen Behandlung plötzlich wieder alle seine Erinnerungen zurückbekommt. Würden Sie sagen, dass diese sehr emotionale und dramatische Rolle eine der schwersten Ihrer langen Karriere war?

Nein.

Warum nicht?

Weil ich den Roman, auf dem die Serie basiert, schon vor zehn oder zwölf Jahren gelesen habe und mir die Rechte daran sicherte. Ich trage diese Geschichte also schon lange mit mir herum – und wann immer ich nicht mit einem anderen Projekt beschäftigt war, habe ich über Ptolemy Grey nachgedacht. Immer wieder habe ich mit Visagisten darüber gesprochen, wie man mich älter schminken kann; ich habe mich mit Hair-Stylisten über mögliche Frisuren für die Rolle unterhalten und mit Produzenten darüber, warum ein Film von anderthalb oder zwei Stunden nicht reicht, um die Geschichte zu erzählen. Als es dann endlich dazu kam, dass wir das Projekt umsetzen konnten, war ich so gut vorbereitet wie auf kaum je ein anderes, außerdem hatten wir das bestmögliche Team zusammengestellt. Deswegen gehörte am Ende die Arbeit an dieser Rolle ehrlich gesagt zu den einfachsten meines Lebens.

Sie haben in Ihrem familiären Umfeld Erfahrungen mit Alzheimer gesammelt. Ging Ihnen die Rolle dadurch nicht manchmal zu nahe?

Wissen Sie, ich bin keiner dieser sogenannten Method-Schauspieler, deswegen spielen meine persönlichen Gefühle in meinem Spiel keine große Rolle. Aber was ich durch meine Erfahrungen natürlich hatte, war Verständnis. Ich habe meine Mutter, aber auch meinen Großvater, meine Tante und meinen Onkel dabei beobachtet, wie es ihnen immer schlechter ging und sie zusehends ihr Gedächtnis verloren. Die Erinnerungen daran kamen mir natürlich immer wieder in den Sinn, wenn wir Szenen drehten, in denen Ptolemy mit den Menschen interagiert, die sich um ihn kümmern, oder orientierungslos auf der Straße steht. Der Blick, den meine Mutter hatte, wenn sie versuchte, sich an etwas zu erinnern, hat sich mir eingebrannt. Genauso wie der Lernprozess, den ich durchmachen musste, dass man gewisse Fragen einfach nicht mehr stellen und manche Gespräche nicht mehr führen kann. Aber das sind auch nicht alles nur traurige Erinnerungen.

Welche schönen Momente sind Ihnen im Kopf geblieben?

Wenn meine Mutter und meine Tante, beide schon mit weit fortgeschrittenem Alzheimer, zusammen bei mir im Garten saßen und sich gemeinsam amüsierten wie zwei Kinder, die sich zeitlebens kennen – das gehört zu den witzigsten und schönsten Dingen, die ich erleben durfte. Und selbst wenn meine Mutter manchmal vor mir saß und gar nicht anwesend zu sein schien, weil sie so in sich versunken war, zerriss mir das zwar manchmal das Herz, aber ich lernte zu akzeptieren, dass sie dann in diesem Moment an einem anderen, für mich unerreichbaren, aber für sie sicheren Ort war. All diese Erinnerungen und Erfahrungen habe ich natürlich versucht, in die Rolle einfließen zu lassen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer sie ein Stück weit nachempfinden können. Gerade wenn sie womöglich selbst Berührungspunkte mit dem Thema haben.

Die Figur selbst, diesen Ptolemy Grey, haben Sie den an einen bestimmten Menschen in Ihrem Leben angelehnt?