„Same body, different pose“ : Dieser Trend ist kein Empowerment!

„Schaut her, ich bin eine von euch. Wenn ich nicht den Bauch einziehe, habe auch ich ein Fettröllchen. Und wenn der Bikini ungünstig sitzt, habe ich gar keine Wespentaille.“ Diese Botschaft wollen Influencerinnen seit einiger Zeit mit „Same Body, Different Pose“-Bildern senden, einem Trend, der gerade auf Instagram kursiert. Sie posten dann Selfies von sich im Sitzen, bei denen der Bauch nicht ganz so flach ist. Die zerzausten Haare liegen nicht perfekt. Die Lippen sind mal nicht zum Kussmund gespitzt. Die Influencerinnen legen den perfekten Schein ab, posten das Unperfekte.

Denn: Authentizität zieht. Zeig dich, wie du wirklich bist. Das lieben die Leute. Das baut Nähe auf und wirkt sympathisch. Das Problem bei den Bildern in „unvorteilhaften“ Posen sind die Anführungszeichen. Denn die „Uiui, jetzt traue ich mich aber mal was“-Fotos zeigen allesamt wunderschöne, nein: normschöne Körper.

„Same body, different pose“ kommentieren sie dann das Foto-Duo. Auf dem einen, das die „Wirklichkeit“ zeigen soll, steht eine weiße Frau, nun ja, ganz normal da. Bei manchen würde die Mutter wohl sagen: „Bring' mal ein bisschen mehr Spannung in deinen Körper, lass' die Schultern nicht so hängen wie ein Schluffi.“ Abgesehen davon wirken die Fotos wie das „Nachher“-Foto einer unrealistischen Abnehmkampagne. Das andere steht für die Welt auf Instagram, dort sieht die Frau noch dünner, noch schmaler, noch strahlender aus. Die Message: „Alle Körper sind gute Körper”, es kommt nur auf die Haltung an – also die körperliche, nicht die innere. Allein durch richtiges Posieren kann aus jedem Körper – ja, was eigentlich? – werden: ein normschöner Body? Mit dem sich auf Instagram endlos viele Likes sammeln lassen und mit dem das Leben automatisch besser ist? Das ist okay und geht eigentlich niemanden etwas an. Dass die Frauen aber posieren und posten und das als Feminismus labeln, ist tatsächlich nur ein Label, um auf dem ursprünglich sinnvollen Hashtag der „Body Positivity“ zu reiten.

Man kann Frauenkörper einfach unkommentiert lassen. (Auch wenn das für viele außerhalb der Vorstellungskraft liegt.) Man sollte sich Kommentare sparen, damit Mädchen und Frauen nicht ständig den Eindruck bekommen, mit ihnen und ihren Körpern stimme etwas nicht. Aber man kann und muss „Same body, different pose“-Postings kritisieren. Und das hat mit Neid nichts zu tun, liebe Hater.

Caroline Receveur ist ein Beispiel. Sie ist eine französische Mode-Bloggerin, Anfang 30 und Inbegriff eines Reality-Sternchens. Als sie die Eine-Million-Follower-Marke knackte, feierte sie das mit einem Foto von sich im BH. Sie hatte schon mit 14 Jahren Castings, allerdings stand ihr ihre Größe von 1,69 Metern – mon dieu, quelle catastrophe! – im Weg, Model zu werden.