Römisches Theater im Sommer : Nachts wird in Mérida Theater gespielt

Die Sonne muss nicht nur untergehen, damit es dunkel genug ist. Vor allem müssen die Temperaturen erträglicher werden. In diesen Augusttagen stieg das Thermometer in Mérida gerade wieder auf fast 45 Grad. Erst gegen 23 Uhr geht es daher im römischen Theater los – bei immer noch knapp 30 Grad. Auch Männer kühlen sich mit Fächern, wie das einst schon vornehme Römerinnen taten. In den spanischen Städten dauert die Sommerpause in den Theatern und Konzertsälen eine kleine Ewigkeit. Aber Spanien ist im Sommer mehr als nur Strand und Sonne. Wenn anderswo der Vorhang fällt, beginnt im Herzen der heißen Extremadura die Saison.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Vor 90 Jahren wurde in den Ruinen des wiederauferstandenen Theaters in der Provinzhauptstadt Mérida zum ersten Mal wieder Theater gespielt. Nach einer Pause von fast 2000 Jahren gab es 1933 „Medea“ in einer Version von Miguel de Unamuno. Es war ein nationales Ereignis, auch Ministerpräsident Manuel Azaña reiste an. Wenig später begann jedoch der Bürgerkrieg. Während der Franco-Diktatur ging es dann weiter. Nächstes Jahr steht in ­Mérida die 70. Saison bevor.

Es geht nicht immer nur ernst zu

Mérida bietet die bedeutendsten römischen Baudenkmäler ganz Spaniens. Um das Jahr 25 vor Christus gründete Augustus die Kolonie Emerita Augusta. Sie wurde die Hauptstadt Lusitaniens, der westlichsten Provinz des Römischen Reiches, und sollte dem großen Rom gleichen: Es war eine reiche und prächtige Stadt mit einem imposanten Theater für einst bis zu 5000 Zuschauer, einem Amphitheater und einem Zirkus für die Wagenrennen für 30.000 Menschen.

Erhalten haben sich in der UNESCO-Welterbestadt auch mehrere Tempel, zwei Aquädukte und die lange Brücke über den Guadiana-Fluss. Die wertvollsten Fundstücke zeigt das Nationalmuseum für Römische Kunst. Nach dem Niedergang des Reiches verfielen die Bauten, vom Theater ragten nur noch Teile der Zuschauertribüne hervor, bis vor 100 Jahren die Ausgrabungen begannen: Man entschloss sich, das Theater wiederauferstehen zu lassen.

In den zwei Sommermonaten des Internationalen Festivals für klassisches Theater geht es aber nicht immer nur ernst und weihevoll zu. Es wird auch getanzt, gesungen und viel gelacht. Zum Beispiel in An­drés Limas Neuproduktion von Shakespeares „Komödie der Irrungen“. Sie spielt im antiken Ephesus, es geht um zwei vertauschte Zwillingspaare. Die sechs männlichen Schauspieler, die alle mindestens zwei Rollen spielen, mögen den Sirtaki-Tanz und stoßen am Ende mit griechischem Flaschenbier auf die Fehler und Verwirrungen an, die das Leben ausmachen. Besonders der andalusische Akzent des Kaufmanns Aegeon aus Syrakus lässt das spanische Publikum immer wieder in Lachen ausbrechen.

Karten sind traditionell knapp in Mérida

Gut 15.000 Karten wurden für das Stück verkauft, kaum ein Platz blieb auf den steilen Rängen leer. Karten sind traditionell knapp in Mérida. Auf Shakespeares frühe Komödie folgt „Salomé“, insgesamt zehn neue Inszenierungen bietet dieser Sommer. Gespielt werden normalerweise griechische und römische Klassiker oder modernere Stücke, die davon inspiriert sind – nicht nur im großen Theater, sondern zum Beispiel auch gratis auf einer kleineren Freiluftbühne vor dem Dianatempel in der Altstadt. Während die meisten Spanier vor der Hitze aus dem Landesinnern fliehen, lässt das Festival Mérida im Juli und im August aufleben. Bars sind noch geöffnet, wenn das Theater um ein Uhr morgens endet. Die Hotelzimmer sind knapp, auch die Plätze auf den Terrassen der Bars und Restaurants. Verzehrt werden die traditionellen und leicht scharfen „Migas extremeñas“ aus Brotkrumen und die „Torta del Casar“, ein cremiger Schafskäse. Natürlich auch der Bellota-Schinken der Ibérico-Schweine, die in der Extremadura unter den zahllosen Korkeichen weiden.

Sonst tut sich die Region im äußersten Westen an der Grenze zu Portugal etwas schwer, Aufmerksamkeit zu erregen. Abgesehen vom Wechsel der Regional­regierung, die in einem Seitenflügel der Alcazaba residiert, der Festung der arabischen Herrscher, die es einst dort auch gab. Die konservative Volkspartei PP ging im Juli in der Extremadura eine ­Koalition mit den Rechtspopulisten von Vox ein. In anderen Orten hatte Vox schon erste Theaterstücke und Filme abgesetzt. In Mérida überließ die PP den Rechtspopulisten aber nicht das Kulturressort, wie das zuvor in Valencia geschehen war. In der Extremadura ist Vox für die ländliche Entwicklung zuständig.

Mehr zum Thema 1/

Hier gibt es viel zu tun, was auch alle Theaterbesucher bestätigen können, die nicht mit dem Auto anreisen. Während Spanien auf das Netz der AVE-Hoch­geschwindigkeitszüge stolz ist, bleibt die Extremadura abgehängt. Die Strecke ist nur rund 300 Kilometer lang, aber nur zwei oft ausgebuchte Züge legen sie in weniger als vier Stunden zurück, sonst ist man bis zu sechs Stunden unterwegs – trotz des Streckenausbaus, der seit Jahren nicht vorankommt. „Zug der Schande“ nennen die leidgeprüften Einwohner das Angebot der staatlichen Bahngesellschaft Renfe. Auf der Zeitreise in die alte Römerstadt bleibt genug Zeit, um das Theaterstück des Abends ganz zu lesen oder in ­aller Ruhe nach Stieren und Ibérico-Schweinen unter den Korkeichen Ausschau zu halten.