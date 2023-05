Aktualisiert am

Robert De Niro im Interview : „Ich muss das glauben, was ich im Drehbuch lese“

Sein neuer Film „Und dann kam Dad“ ist eine alberne Komödie. Oft spielt Robert De Niro aber auch dramatische Rollen. Im Interview spricht er darüber, was ein Drehbuch braucht, um ihn zu überzeugen.

Spielt er auch in Cannes eine Rolle? Robert De Niro stellt sich vergangene Woche den Fotografen des Filmfestivals. Bild: EPA

Herr De Niro, Sie sind bekannt als einer der besten Schauspieler aller Zeiten, nicht zuletzt in dramatischen Rollen von „Taxi Driver“ bis jüngst in „The Irishman“. Trotzdem spielen Sie immer wieder auch in albernen Komödien wie nun „Und dann kam Dad“ mit, das seit vergangener Woche im Kino läuft. Entscheiden Sie da nach Ihrem eigenen Geschmack?

Nein, der Humor muss nicht unbedingt meiner sein, damit ich ein Angebot wahrnehme. Wichtiger ist mir, dass die Geschichte mindestens im Kern eine gewisse Wahrhaftigkeit mitbringt. Ich muss das glauben, was ich im Drehbuch lese, dann bin ich interessiert. Italiener können das ganz gut, finde ich, so eine Mischung aus Komödie und Drama. Im Fall von „Und dann kam Dad“ mochte ich, wie der italienischstämmige Komiker Sebastian Maniscalco hier von sich und seinem Vater erzählt. Und die Wurzeln der Regisseurin Laura Terruso liegen ebenfalls in Italien. Da waren meine Hoffnungen groß, dass dabei ein stimmiger Film herauskommt.

Worüber haben Sie selbst zuletzt gelacht?

Über meine elfjährige Tochter, als sie mir neulich die Leviten gelesen hat.

Und weil Sie gerade das Italienische betonten: Wie wichtig sind Ihnen Ihre eigenen Wurzeln?

Meine Herkunft ist natürlich deutlich durchmischter als die von Salvo, den ich nun in „Und dann kam Dad“ spiele. Meine Urgroßeltern väterlicherseits kamen aus Italien in die USA, aber meine Familien­geschichte ist auch sehr irisch geprägt. Aber ich identifiziere mich durchaus mit meiner italienischen Seite, keine Frage.

Was an Ihnen ist denn besonders italienisch?

Keine Ahnung. Ich kann auch nicht wirklich beschreiben, was der italienische Geist ist. Aber ich spüre ihn in mir.

Im Film sprechen Sie sogar relativ viele Dialoge auf Italienisch. Geht Ihnen das leicht von der Zunge?

Ich spreche die Sprache durchaus, würde es aber nicht als fließend bezeichnen. Ich wünschte, ich wäre besser. Aber es reicht zumindest für einfachere Konversationen und um in Restaurants in Italien etwas zu bestellen. Solche Sachen eben. Vielleicht sagen wir es einfach so: für einen Amerikaner ist mein Italienisch nicht schlecht.

Sind Sie – wie Salvo – auch ein guter Koch?

Nein, und ich koche auch nicht wirklich viel. Aber umso mehr weiß ich gutes Essen natürlich zu schätzen.

Wie wichtig war es für Sie, dass Ihre Figur an den echten Vater von Sebastian Maniscalco angelehnt ist? Sie haben den realen Salvo ja sicherlich getroffen, oder?

Oh ja, das war mir auch wirklich wichtig. Ich ließ ihn nach Oklahoma einfliegen, wo ich mit Scorsese und Leo DiCaprio den Film „Killers of the Flower Moon“ drehte. Da hat Salvo mich ein paar Tage besucht, und immer, wenn ich nicht vor der Kamera stehen musste, gingen wir gemeinsam das Drehbuch zu „Und dann kam Dad“ durch, oder er erzählte mir etwas aus seinem Leben. Mir war das wichtig, denn ich wollte nicht nur Sebastians Blick auf seinen Vater kennen, sondern mir selbst ein Bild verschaffen. Und Salvo freute sich, dass ich ihm Scorsese vorgestellt habe.