Robbie Williams im Interview : „Im Moment bin ich ein Gewinner“

Robbie Williams geht es gut. Das ist nicht immer so gewesen bei dem Entertainer, dessen Karriere trotz aller Erfolge von Suchtproblemen und Selbstzweifeln begleitet war. Heute scheint ­Williams, der verheiratet und vierfacher Vater ist, gefestigter. Am 9. September erscheint mit „XXV“ ein neues Greatest-Hits-Album, gerade hat er in München – vor 90 000 Zuschauern – und in Bonn zwei Konzerte gespielt. Zum Interview ist er aus einem Hotelzimmer zugeschaltet und wirft sich ab und an Knabberzeug in den Mund.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Mr. Williams, eigentlich hätten wir uns am Sonntag nach Ihrer Show in München treffen sollen, doch Sie mussten alle Interviews ­ab­sagen. Was war los?