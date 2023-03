Keith war kein sonderlich guter Schüler. Mit 15 Jahren wünschte er sich ein erstes Tattoo. Er hatte in seinem Heimatort in Delaware einen Künstler getroffen, dessen Werke den jungen Mann faszinierten. „Aber ein Tattoo war teuer, und ein Set zum Tätowieren war günstig. Also kaufte ich das Set und dachte, tätowierst du dich eben selbst.“ Das Ergebnis muss halbwegs vielversprechend gewesen sein, denn Bang Bang sagt: „In derselben Woche habe ich noch meine Freunde tätowiert, dann Freunde von Freunden und so weiter.“ Drei Monate, nachdem sich Keith McCurdy zum ersten Mal tätowiert hatte, nahm er einen Job in einem Studio an. Die High School beendete er nicht. „Die Person, die mich eingestellt hat, muss wirklich an mich geglaubt haben. Mir hat das sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ich war immer der Jüngste und konnte von den Älteren lernen.“



Und noch etwas sei ihm, dem angehenden Künstler, früh bewusst geworden: die Bedeutung eines Künstlernamens. „Ich wollte etwas, das einfacher im Gedächtnis bleibt als Keith McCurdy. Etwas, das man googlen konnte. Einer meiner Lehrer hieß Needles. Man findet ihn bis heute nicht im Internet.“ So kam Keith McCurdy recht früh zu seinem überaus selbstbewussten Namen.

Mit 19 Jahren zog Bang Bang nach New York. Bald darauf folgte die Sache mit Rihanna. „Mit 22 nahm ich einen Job im damals besten Tattoostudio der Welt an, ‚Last Rites‘. Zu der Zeit war es bekannt für die aufwendigsten Tätowierungen, vor allem für schauerliches Zeug. Die meisten Kunden waren Männer.“ Dort feilte Bang Bang nicht nur an seinem Handwerk, er erkannte auch, wie maskulin die Tattoowelt wirklich war. „Ich wollte mehr Frauen tätowieren und zeigen, dass ein Tattoo nicht zwangsläufig ein und dasselbe Image transportieren muss, sondern einfach den Stil jedes Menschen und seine Anatomie unterstreichen kann.“