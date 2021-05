Reisen in der Pandemie : Supermond-Rundflug in Rekordzeit ausverkauft

Nach zweieinhalb Minuten waren alle Plätze ausverkauft. Diejenigen, die eines der rund 100 Tickets an Bord des B787 Dreamliners der australischen Airline Qantas ergattern konnten, freuen sich nun auf einen Flugreise der besonderen Art: Ende Mai sollen sie einen Supermond sowie eine totale Mondfinsternis in 13.000 Metern Höhe beobachten können.

Unter dem Motto „Fly me to the Supermoon“ startet am 26. Mai der Aussichtsflug von und nach Sydney. Nach einem Ausblick auf die Lichter des Sydney Harbour geht der Flug weiter Richtung Osten über den Pazifik. Durch die großen Fenster, für die die Boeing 787 bekannt ist, sollen die Passagiere dann eine besonders gute Aussicht auf den Supermond haben.

Begleitet wird der dreistündige Flug durch Fakten und Erläuterungen einer Astronomin. Auch die kulinarische Verpflegung an Bord soll thematisch passen: Die Airline wirbt mit „kosmischen Cocktails“ und „Supermoon Kuchen“. Die Ticketpreise liegen zwischen 499 australischen Dollar (etwa 320 Euro) in der Economy Class und 1.499 australischen Dollar (etwa 960 Euro) in der Business Class. Während des Fluges gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Mehr zum Thema 1/

Qantas hatte den reisehungrigen Australiern bereits zuvor solche „Flüge nach nirgendwo“ angeboten. Die Passagiere konnten sich aus dem Flugzeug Korallenriffe und australische Wahrzeichen ansehen, bevor sie schließlich wieder dort landeten, wo sie losgeflogen waren. Für diese Flüge erntete die Airline vergangenen Herbst im Netz bereits Protest von Nutzern, die auf den großen CO2-Abdruck der ziellosen Rundflüge aufmerksam machten. Trotz der Kritik sei die Nachfrage nach den Flügen weiterhin groß, erklärte Qantas in einer Pressemitteilung. Und angesichts der begrenzten Reisemöglichkeiten in Australien bemühe man sich weiter, besondere Flugerlebnisse anzubieten.