Ranking deutscher Influencer : Reich dank Reichweite

Leonie Hanne wirft sich eine silberne Glitzerhandtasche über die Schulter, die perfekt zu ihrem Rock und ihrem rückenfreien Top passt. Dann geht sie durch eine weiße Flügeltür zu einem Fenster mit Blick auf den Eiffelturm, tritt auf den Balkon und posiert am Fenster. Mehr als 84.000 Likes gibt es dafür innerhalb von 14 Stunden, und bei ihr klingelt es in der Kasse: Das Filmchen ist Werbung für ein Hotel.

Nun kann man belächeln, wie vor allem junge Frauen wie Hanne mit schön inszenierten Selfies ihr Geld verdienen. Eine Studie der Strategieberatung Batten & Company sowie des Marktforschungsunternehmens Appinio zeigt nun aber, wie groß das Potential der Marken ist, die die einflussreichsten deutschen Influencer um sich herum aufgebaut haben. Dafür wurden zunächst anhand von Followerzahl und Engagementraten die 25 erfolgreichsten Influencer bestimmt und mittels eines eigens entwickelten Modells ihre Zielgruppenwahrnehmung sowie ihre finanz­wirt­schaft­lichen Werte einberechnet.

Markenwert von mehr als 10 Millionen Euro

Der Markenwert von Leonie Hanne beläuft sich demnach auf rund 10,9 Millionen Euro. Diese Summe müsste investiert werden, um eine ähnlich starke Marke nutzen zu dürfen. Hanne, der auf Instagram 3,9 Millionen Nutzer folgen, ist damit die wertvollste ­deutsche Influencerin. Auf Platz zwei folgt Fitnessstar Pamela Reif mit einem Markenwert von 10,4 Millionen Euro, Caro Daur belegt mit acht Millionen Euro Platz drei.

Das Gefälle in den Top 25, die durch die Studie ermittelt wurden, ist allerdings gewaltig. Die Viertplatzierte, Farina Opoku (bekannt als „Novalana­love“), erreicht mit 5,4 Millionen Euro nur noch die Hälfte des Markenwerts von Leonie Hanne. Bei dem Youtuber Simon Desue, der das aktuelle Ranking in der Studie abschließt, sind es nur noch 100.000 Euro.

Auffällig ist: Es sind vor allem Frauen, die sich hier ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut haben. Unter den zehn Wertvollsten findet sich nur ein Mann, der Youtuber Julien Bam (Platz 7, 4,4 Millionen Euro Markenwert). Insgesamt ist mehr als die Hälfte der Influencer im Ranking weiblich. Die insbesondere bei jungen Leuten beliebte Plattform Tiktok ist dabei keineswegs ein Erfolgsgarant, die überwiegende Mehrheit nutzt Youtube oder Instagram als Hauptmedium.

Mit Beauty, Fashion und Fitness zum Erfolg

Aber was ist das Erfolgsgeheimnis der Spitzenreiterinnen? Auch darauf finden sich Hinweise in der Studie. So ließen sich die Felder Beauty, Fashion und Fitness, die von Hanne, Reif und Daur bedient werden, besonders gut monetarisieren. „Werbung gehört in diesem Bereich zum Content wie selbstverständlich dazu“, schreiben die Autoren. Bei den Männern hingegen liege der Fokus auf teils eher außergewöhnlichen Interessen. Der Youtuber Felix von der Laden (Platz 16 mit 1,7 Millionen Euro Markenwert) unterhält seine Fans etwa mit Computerspielen und Motorsport.

Vor allem aber sei die Authentizität der Top drei trotz aller Werbekooperationen ausschlaggebend, heißt es in der ­Studie weiter. Die Frauen gingen etwa nur Werbedeals ein, die zu ihrem Image passten. Mit vielen persönlichen Inhalten aus ihrem Alltag kreierten sie Nähe, sodass sich die Fans besonders gut mit den Accounts identifizieren könnten. Durch den klaren Markenkern ergeben sich Leistungsversprechen, die von den Influencerinnen auch eingehalten ­werden: Bei Pamela Reif gibt es Work-out-Videos und Ernährungstipps, Leonie Hanne und Caro Daur geben Einblicke in Trends und eine für viele unerreich­bare Luxuswelt. Ein „konsistentes Look-and-Feel“ runde die Auftritte ab.

Klingt nicht so schwer? Über Nacht nachmachen lässt sich der Erfolg wohl nicht. Laut den Autoren sind die Top 25 im Schnitt seit 8,6 Jahren im Geschäft. Bianca Claßen, die mit einem geschätzten Markenwert von 5,2 Millionen Euro Platz sechs belegt, startete ihren Youtube-Kanal „Bibis Beauty Palace“ schon 2012, Leonie Hannes Blog „Ohh Couture“ ging 2014 online. Am kürzesten im Geschäft ist TikToker Younes Zarou, der sich seinen Markenwert in Höhe von 3,4 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren durch trickreiche Kurzvideos aufgebaut hat. Allerdings scheint der Erfolg endlich zu sein: So belegen die Youtube-Urgesteine Gronkh, Simon Desue und Sami Slimani, die seit mehr als zwölf Jahren im Geschäft sind, die hinteren Plätze.