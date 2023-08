Für uns war Madonna am Anfang die Gothic-Frau. Und das, obwohl sie bei „Wetten, dass..?“ gar keine schwarzen Haare mehr hatte, wie noch im Video zu „Frozen“. Sie saß, reichlich absurd, zwischen Thomas Gottschalk und Jürgen von der Lippe auf dem Gottschalk-Sofa, und er fragte sie lauter gute Gottschalk-Sachen, zum Beispiel, ob die Henna-Tätowierungen auf ihren Händen vielleicht ihre Songtexte seien, damit sie die nicht vergesse. Das war 1998, und wir waren hingerissen.

Der Song „Frozen“ war verwunschen und wunderschön, ebenso ihre Zahnlücke und ihre sanfte Art, wie sie Jürgen von der Lippe erst fragte, ob sie ihn nervös mache, und dann, wer er überhaupt sei. Hinzu kam noch die Missbilligung Madonnas durch unsere Eltern („total abgedreht“), und die Begeisterung war vollkommen. Und das, obwohl wir an Popsensationen auf der Wetten-dass-Bühne gewöhnt waren, es war noch gar nicht lange her, dass eine besonders blasse Frau mit schwarzen Haaren ihr Hemd aufgerissen und atemberaubend gejault hatte (die Frau stellte sich später als Michael Jackson heraus).

Zwei Jahre später brauchten wir unbedingt Karohemden und Schlaghosen, in denen wir in der Umkleidekabine vorm Ballettunterricht vor einer imaginären Kamera tanzten – oder eigentlich nur auf der Stelle wackelten, so wie Madonna es im Video zu „Don’t Tell Me“ vielleicht etwas eleganter tat. Wir hatten Glück, dass wir Madonna in so einer produktiven und musikalisch großartigen Phase erwischten. Sie war nie eine, die sich von jüngeren Popstars die Butter vom Brot nehmen ließ, stattdessen knutschte sie mit Christina Aguilera und Britney Spears öffentlich herum, nahm mit Letzterer eine Single auf, später tanzte sie, da war sie 48, als recht nackte Aerobic-Tänzerin durch ihre Videos, was eine kleine Sensation war, weil das damals noch als alt galt.

Wir können Madonna nicht zum Geburtstag gratulieren, ohne noch schnell „Like A Virgin“, „Vogue“ und „Material Girl“ zu rufen, Achtziger und sexuelle Befreiung im Pop, und vor allem nicht, ohne „Like A Prayer“ zu erwähnen, ein großer Song mit wildem Video, in dem Madonna die Heiligenstatue eines Schwarzen weinen sieht, sich versehentlich Jesu Wundmale zufügt und vor brennenden Kreuzen tanzt, weshalb halb Amerika in Ohnmacht fiel und Papst Johannes Paul II. zum Madonna-Boykott aufrief (beste Werbung!). Madonna hat das Sich-selbst-neu-Erfinden sozusagen erfunden, und ohne sie wäre Pop heute nicht Pop, denn sie ist die Königin. An diesem Mittwoch wird sie 65 Jahre alt.