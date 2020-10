ProudBoys : Homosexuelle kapern Hashtag auf Twitter

Aktualisiert am

Spätestens seit der Fernsehdebatte zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ist die Gruppe der rechtsextremen „Proud Boys" weltweit bekannt. „Haltet Euch zurück und haltet Euch bereit" (Stand back and stand by), hatte Donald Trump zu der Gruppierung gesagt, die einst zur Unterstützung des Präsidenten gegründet worden war.

Zuvor hatten Kontrahent Biden und Moderator Chris Wallace den Präsidenten aufgefordert, sich von Rassisten zu distanzieren. Die „Proud Boys“ waren vorher durch ihre offene Hetze gegen Schwarze aufgefallen, auch bei Demonstrationen gegen die „Black Lives Matter“-Bewegung. Für viele Menschen war Trumps Aufruf ein Warnzeichen dafür, dass der Präsident seine Anhänger auf gewaltsame Auseinandersetzungen nach einer möglichen Wahlniederlage vorbereite.

Donald Trump, der zurzeit nach einer Infektion mit dem Coronavirus in Behandlung ist, distanzierte sich später von seiner Aussage: „Ich kenne die ,Proud Boys' gar nicht“. Auf Twitter hielt die Empörung trotzdem lange an – bis sie schließlich in kreativen Protest umschlug: Der Hashtag #ProudBoys wurde von Homosexuellen umgedeutet.

„Ich wette, das würde sie ganz schön durcheinander bringen“

Dazu aufgerufen hatte George Takei. Der 83 Jahre alte Schauspieler, der vor allem als Hikaru Sulu aus der Star-Trek-Fernsehserie Raumschiff Enterprise bekannt ist, schrieb auf Twitter an seine rund drei Millionen Follower: „Was wäre, wenn schwule Jungs Fotos von sich machen würden, auf denen sie miteinander rummachen oder sehr schwule Dinge tun, und sich dann mit #ProudBoys markieren würden. Ich wette, das würde sie ganz schön durcheinander bringen. #ReclaimingMyShine “.

Unter dem Hashtag #ProudBoys finden sich mittlerweile sehr viele Fotos küssender Männer und glücklicher Homosexueller.

Spätestens seit Sonntag verbreitet sich der Trend auch in Deutschland, nachdem die seit 2008 offen homosexuell lebende Fernseh-Moderatorin Dunja Hayali und der Wetterexperte Jörg Kachelmann zur Übernahme des Hashtags aufgerufen hatten. Manche Nutzer halten den Hashtag gar für den schönsten des Jahres 2020: Er zeige, wer die echten „stolzen Jungs“ sind.